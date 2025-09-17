Collaborazione Sienambiente-Università di Siena per l’ambiente

La società pubblica Sienambiente, attiva nella gestione dei rifiuti nell’area senese, sta rafforzando la sua collaborazione con l’Università di Siena tramite il Piano lauree scientifiche (Pls). Questo progetto nazionale è dedicato al supporto dei corsi di laurea scientifici.

Tiziano Scarpelli, presidente di Sienambiente, sottolinea l’importanza di ospitare studenti universitari. Le visite alle strutture di Sienambiente sono un’occasione preziosa per sensibilizzare i giovani riguardo alle tematiche ambientali e alle pratiche di economia circolare, fondamentali per il futuro del territorio.

Nel contesto del progetto Pls dedicato alle Scienze geologiche, a partire da quest’anno sono programmate visite guidate agli impianti di gestione dei rifiuti. Queste esperienze si svolgeranno tra aprile e maggio e si integreranno in un percorso formativo che tratta di risorse naturali, rifiuti e economia circolare.

La professoressa Cecilia Viti, docente di Mineralogia e Risorse minerali, evidenzia come le visite possano avvicinare gli studenti all’economia circolare e al recupero di materie prime seconde. Attraverso la disponibilità di Sienambiente, gli studenti potranno comprendere meglio la gestione dei rifiuti e il settore del riciclo, promuovendo un approccio sostenibile all’uso delle risorse naturali.

Durante le visite, gli studenti inizieranno con un’introduzione in aula sui riferimenti normativi del settore dei rifiuti, per poi entrare nei siti produttivi. Qui apprenderanno vari aspetti delle operazioni di valorizzazione dei rifiuti urbani, contribuendo così a una formazione pratica e orientata al mondo del lavoro.