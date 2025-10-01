Collaborazione Italia-Giappone per transizione digitale ed energetica

Il direttore generale dell’ENEA, Giorgio Graditi, insieme alla direttrice del Dipartimento tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, Giulia Monteleone, e al responsabile della Divisione ICT, Giovanni Ponti, ha incontrato i vertici di NTT Data a Tokyo. L’incontro ha avuto l’obiettivo di rafforzare un accordo di cooperazione quinquennale recentemente firmato, volto a sviluppare iniziative comuni nella transizione energetica e digitale, nonché a intensificare la collaborazione tra Italia e Giappone.

Graditi ha sottolineato che il vertice ha permesso di definire progetti congiunti che integrano le competenze scientifiche e tecnologiche di ENEA con l’esperienza di NTT Data nel settore digitale. Questa cooperazione mira a creare un approccio innovativo per unire energia, digitalizzazione e sostenibilità, accelerando così la transizione verso modelli energetici a basse emissioni di carbonio. Durante l’incontro, che ha visto anche la partecipazione di Tepco, la principale compagnia elettrica giapponese, sono state presentate le rispettive attività e le principali iniziative in ambito energetico e tecnologico, ponendo particolare attenzione all’idrogeno, fondamentale per la decarbonizzazione.

Monteleone ha indicato che sono già state avviate iniziative di ricerca e sviluppo congiunte, inclusa la partecipazione di NTT Data al progetto IPCEI CIS di ENEA, nonché il contributo all’evento organizzato all’Expo di Osaka. L’accordo rappresenta un passo significativo nella collaborazione tra ricerca pubblica e impresa. Ludovico Diaz, CEO di NTT Data Italia, ha evidenziato l’impegno comune per trasformare la ricerca in innovazione pratica e accessibile.

Le attività previste comprendono progetti su microgrid intelligenti e applicazioni di intelligenza artificiale nel processo di decarbonizzazione, temi già affrontati da NTT Data durante Expo Osaka 2025, evidenziando le potenzialità delle soluzioni innovative a supporto delle aziende e della comunità.