Collaborazione internazionale per Mida: “Uno dei miei artisti preferiti”

Dopo il successo avuto con Rossofuoco, Mida appena uscito da Amici ha pubblicato Bacio di Giuda, la collaborazione con Ava e Villa Banks. Presto per il cantante di Que Pasa potrebbe arrivare un altro featuring, questa volta internazionale. Durante una chiacchierata con Lorella Cuccarini nel podcast Dimmi di Te, Mida ha svelato che sta sentendo Danny Ocean e che presto potrebbe registrare qualcosa con lui.

“Un duetto dei miei sogni? Ti dico quello quasi irrealizzabile, anche se nulla è irrealizzabile. Parlo di Justin Bieber. Poi mi piacerebbe tanto fare una collaborazione internazionale con Danny Ocean e mi ci sto anche sentendo. Perché lui è uno dei miei artisti stranieri preferiti e adesso c’è un contatto proprio fisico, mi ha supportato molto, si è pure sentito con mia mamma per votarmi in finale. – come riportano Isa e Chia – Ha contattato il suo ufficio stampa per aiutarmi, per farti capire quanto è stato una brava persona che aiuta. Quindi adesso voglio cercare di vederlo a tutti i costi. Quando io ho cantato la sua cover mi ha scritto, mi ha repostato, mi ha aiutato, non potrei essere più grato. Non avevo il telefono nel programma e ho scoperto tutto dopo. Poi sono tornato a casa e mentre parlavo di Danny a mia madre lei mi ha detto “guarda che lui mi ha scritto”, mi fa vedere le chat e c’era lui che le chiedeva le cose.

Un segreto o un difetto che conoscono i miei familiari e amici? Non so, segreti di questo tipo non so se ne ho. Però il mio difetto principale è il fatto di esser permaloso. Solo che adesso lo sano tutti. Perché ad Amici sono stato molto trasparente e sono sempre stato me stesso. Quindi tutti i telespettatori sanno che sono un tipo tanto permaloso. Una mia paura segreta? Non essere felice. Lotto per i miei sogni, per essere felice e realizzato: poi ho anche paura di essere troppo concentrato su di me e poco sugli altri. La cosa che mi fa più arrabbiare? Mi dà fastidio se uno tradisce la mia fiducia. Poi non amo chi è amico di tutti”.