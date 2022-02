Katy Perry e Madonna realizzeranno insieme una canzone: è la prima volta che le due lavorano una al fianco dell’altra.

Due dei più grandi nomi dell’industria pop avvieranno una collaborazione: parliamo di Katy Perry e Madonna. Una novità eccezionale per i fan di entrambe le fazioni, visto che – insieme – rilasceranno un brano per la prima volta in assoluto. A rivelarlo, è stato il The Sun.

Madonna e Katy Perry collaborano per una canzone

Secondo un rapporto esclusivo di The Sun UK, Katy Perry collaborerà con Madonna, la quale ha arruolato la collega, per coinvolgerla nella creazione del suo prossimo album che conterrà remix dei suoi migliori successi.

Madonna

La cantante festeggia un traguardo importante: avere 50 n. 1 nella classifica Billboard’s Dance Club Songs. La collaborazione dovrebbe essere disponibile prima del 40° anniversario del suo singolo rivoluzionario Everybody, che cade, come ricorrenza, ad ottobre. Il suo film biografico ha occupato gran parte del suo tempo, ma è stata anche in studio per lavorare su altri progetti.

Una reciproca ammirazione tra colleghe

Essendo una fan di Katy Perry da anni, Madonna ha sempre voluto collaborare con lei al fine di realizzare una canzone insieme. Non sono stati ancora rilasciati dettagli concreti, ma la fonte interna afferma che i fan non dovranno aspettare a lungo per ascoltare il nuovo brano delle due artiste. Madonna e Katy si conoscono da molto tempo, ma non hanno mai collaborato: e questa sembra l’occasione migliore per farlo.

Non c’è ancora una data di uscita per la canzone, ma sicuramente attirerà l’attenzione dei fan di entrambe le cantanti che sono seguite da folle oceaniche da anni. Non ci resta che attendere ulteriori news su questo atteso progetto.