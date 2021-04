Elton John ha avviato una collaborazione con i Metallica. È quello che si capisce da una sua recente dichiarazione.

Elton John ha rivelato di aver recentemente collaborato con i Metallica a un nuovo progetto. Il cantante lo ha rivelato in un nuovo episodio del suo programma Rocket Hour di Apple Music: “Ho appena fatto qualcosa con i Metallica. Durante questo periodo di blocco, ho lavorato con Gorillaz e persone del genere. Non ho fatto niente che riguarda Elton, ma ho fatto cose fantastiche con altre persone“.

Elton John

Elton John annuncia una collaborazione con i Metallica

L’artista non chiarisce a quale progetto sta lavorando e che prevede la collaborazione con i Metallica, avviata durante il lockdown imposto dalla pandemia di Coronavirus. Non è ancora stato rivelato se gli artisti si siano uniti per registrare una nuova canzone, ma Elton ha discusso brevemente del progetto durante una recente chat con S.G. Lewis in Rocket Hour, il suo programma di Apple Music.

La collaborazione con Miley Cyrus

Anche se il cantante ha rivelato poco altro sulla collaborazione, Miley Cyrus ha precedentemente comunicato che il suo prossimo album di cover dei Metallica vedrà l’artista suonare il piano nella sua nuova versione di Nothing Else Matters.

All’inizio di quest’anno, la pop star ha rivelato di aver registrato una cover di Nothing Else Matters dei Metallica con Elton John al piano, Yo-Yo Ma e il batterista dei Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, come collaboratori esterni.

“Sono così entusiasta di questa collaborazione. Andrew Watt l’ha prodotta e sono davvero entusiasta. Voglio dire avere Elton John, i Metallica…”. John hna anche collaborato, di recente, con Ozzy Osbourne, per il brano Ordinary Man, che dà il titolo anche all’ultimo album di Ozzy Osbourne, prodotto proprio da Andrew Watt che è anche produttore di un altro apprezzato artista, Post Malone.