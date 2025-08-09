Collaborazione europea per l’Intelligenza Artificiale e Diritto

L’Unione Europea sta incentivando la cooperazione tra università per formare professionisti capaci di gestire le sfide legate all’Intelligenza Artificiale, garantendo al contempo il rispetto per l’ambiente e i diritti umani. In questo contesto, la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino ha aderito a un partenariato europeo che include le facoltà di Diritto ed Economia dell’Università di Bucarest, l’Università di Łódź e l’Università di Scienze Sociali di Katowice.

Il progetto ha previsto un programma formativo intensivo, realizzato in parte online e in parte in presenza nel centro di formazione dell’Università di Bucarest a Predeal, in Transilvania. Quattro studenti del corso di laurea in Giurisprudenza di Camerino, Edoardo Pettinari, Sara Shkreli, Swami Fiore ed Elisa Dell’Erba, hanno partecipato a questa esperienza formativa. Il focus è stato sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nel settore bancario, in particolare in paesi europei come l’Italia e la Polonia, che adottano l’euro, e la Romania, che mantiene la sua moneta nazionale.

Tra i temi trattati figurano le criptovalute, la protezione dei consumatori e la regolamentazione dei mercati bancari e finanziari, con un’attenzione particolare ai cambiamenti nei sistemi bancari nazionali. Le lezioni sono state impartite da docenti delle università partecipanti e da esperti del settore bancario europeo. Questo partenariato è stato reso possibile anche grazie al supporto della European Association of Faculties of Law, di cui la Scuola di Giurisprudenza di Camerino è diventata membro nel 2025.