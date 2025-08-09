31 C
Roma
sabato – 9 Agosto 2025
Tecnologia

Collaborazione europea per l’Intelligenza Artificiale e Diritto

Da StraNotizie
Collaborazione europea per l’Intelligenza Artificiale e Diritto

L’Unione Europea sta incentivando la cooperazione tra università per formare professionisti capaci di gestire le sfide legate all’Intelligenza Artificiale, garantendo al contempo il rispetto per l’ambiente e i diritti umani. In questo contesto, la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino ha aderito a un partenariato europeo che include le facoltà di Diritto ed Economia dell’Università di Bucarest, l’Università di Łódź e l’Università di Scienze Sociali di Katowice.

Il progetto ha previsto un programma formativo intensivo, realizzato in parte online e in parte in presenza nel centro di formazione dell’Università di Bucarest a Predeal, in Transilvania. Quattro studenti del corso di laurea in Giurisprudenza di Camerino, Edoardo Pettinari, Sara Shkreli, Swami Fiore ed Elisa Dell’Erba, hanno partecipato a questa esperienza formativa. Il focus è stato sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nel settore bancario, in particolare in paesi europei come l’Italia e la Polonia, che adottano l’euro, e la Romania, che mantiene la sua moneta nazionale.

Tra i temi trattati figurano le criptovalute, la protezione dei consumatori e la regolamentazione dei mercati bancari e finanziari, con un’attenzione particolare ai cambiamenti nei sistemi bancari nazionali. Le lezioni sono state impartite da docenti delle università partecipanti e da esperti del settore bancario europeo. Questo partenariato è stato reso possibile anche grazie al supporto della European Association of Faculties of Law, di cui la Scuola di Giurisprudenza di Camerino è diventata membro nel 2025.

Scopri tutti i gadget e le offerte a tempo su Amazon. Non perdertele! 🔥

Articolo precedente
Sunny Hill Festival 2025: Musica e Benessere Insieme a Pristina
Articolo successivo
Leclerc pronto a rimanere in Ferrari per un altro anno
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.