Collaborazione euro-mediterranea per la tecnologia in Basilicata

La Fondazione internazionale ECES, con sede a Bruxelles, e l’impresa lucana Areawi hanno firmato un protocollo d’intesa che dà avvio a un programma per creare una rete euro-mediterranea di collaborazione culturale e tecnologica, in linea con l’iniziativa “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”.

La Fondazione ECES, che ha portato avanti numerosi progetti di cooperazione internazionale in oltre 50 Paesi, supporterà iniziative pubbliche e private in Basilicata per promuovere le culture digitali e realizzare eventi culturali nell’ambito del programma di Matera. Il protocollo è stato firmato a Bruxelles dal Direttore esecutivo di ECES, Fabio Bargiacchi, e dal CEO di Areawi, Giuseppe Distasi, durante un evento che celebrava il quindicesimo anniversario della Fondazione, alla presenza dell’ex Presidente della Commissione Europea, Josè Manuel Durao Barroso.

Barroso ha espresso il suo supporto per le iniziative del protocollo e ha manifestato interesse a partecipare a un panel di discussione a Matera nel 2026, sottolineando l’importanza del dialogo tra le sponde del Mediterraneo. Ha anche riconosciuto il potenziale di Matera nel contribuire allo sviluppo dell’Africa attraverso la cooperazione internazionale e la diffusione delle competenze digitali.

Areawi, leader nel settore della connettività e dei servizi digitali, ha attivato il polo regionale “Diculther Faro Basilicata”, parte della rete nazionale per la promozione delle culture digitali. Questa collaborazione tra pubblico e privato già sta generando iniziative nel territorio, e con il supporto di ECES, si prevede di ampliare l’offerta formativa per gli studenti lucani, affrontando temi di diritto internazionale, democrazia digitale e diritti civili.