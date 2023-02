Colla Zio a Sanremo 2023: chi sono e perché si chiamano così

Chi sono i Colla Zio che vedremo sul palco del Festival di Sanremo con il brano Non Mi Va? I cinque ragazzi sono tutti di Milano e hanno scelto di chiamarsi così perché “Colla” sta per “collettivo”, mentre “zio” sta per l’intercalare milanese con cui si chiamano gli amici.

Hanno tutti una ventina d’anni e sono: Andrea Malatesta, Andrea Arminio, Tommaso Bernasconi, Tommaso Manzoni e Francesco Lamperti.

Il brano Non Mi Va è un “funk divertente con un po’ di hip hop” che sperano “faccia ballare”. “Siamo partiti dalla base e poi tutti noi abbiamo scritto qualcosa sopra, ci abbiamo messo un anno complessivamente. Le strofe le abbiamo scritte al mare in Liguria, il ritornello alla Presolana in montagna“.

Colla Zio, chi sono

Il gruppo è nato grazie ai ventitreenni Andrea Malatesta e Tommaso Bernasconi, come confessato a Exit.

“Il nostro progetto è nato per noi due dal freestyle, ci incontravamo fuori scuola per ascoltare musica insieme. Poi sono arrivati gli altri, ma è partito tutto dalla musica e dall’amicizia. Una cosa che abbiamo sempre fatto è cantare insieme tra amici. Cantavamo perché volevamo cantare, perché volevamo divertirci. Essendo in cinque ci siamo avvicinati alla musica ognuno coi propri tempi e in modi diversi. Poi tra il quarto e il quinto anno di liceo ci siamo uniti per fare qualcosa insieme, dal punto di vista artistico”.

Il collettivo ha staccato un ticker per Sanremo 2023 grazie a Sanremo Giovani e il brano Asfalto.



I Colla Zio nella serata delle cover duetteranno con Ditonellapiaga e interpreteranno il brano Salirò di Daniele Silvestri. La cantante lo scorso anno aveva affiancato Donatella Rettore con il brano Chimica.