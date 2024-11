Colite ulcerosa e malattie della pelle

La colite ulcerosa (CU) è una malattia infiammatoria cronica dell’intestino che principalmente colpisce colon e retto, causando sintomi come dolore addominale, diarrea e complicazioni debilitanti. Questa condizione, che incide circa l’1% della popolazione nei Paesi industrializzati, è più comune tra i giovani adulti di età compresa tra 15 e 30 anni. La CU segue un decorso altalenante, con fasi di remissione e periodi di riacutizzazione. Sebbene la causa esatta sia sconosciuta, si pensa che derivi da fattori genetici, ambientali e immunologici.

Un aspetto interessante della CU è la sua capacità di influenzare la salute della pelle. Durante le fasi acute, l’infiammazione intestinale può estendersi ad altri organi, portando a manifestazioni cutanee in circa il 15% dei pazienti. Queste manifestazioni possono derivare dall’infiammazione sistemica o da una reazione immunitaria alterata. Inoltre, i farmaci usati per trattare la CU, come gli immunosoppressori, possono aumentare il rischio di problemi dermatologici.

Le condizioni cutanee più comuni associate alla colite ulcerosa includono l’eritema nodoso, caratterizzato da noduli dolorosi sugli arti inferiori, e il pioderma gangrenoso, che provoca vescicole e ulcere profonde. Anche la psoriasi è collegata a questa malattia, presentando una correlazione genetica. L’orticaria, che appare come macchie rosse in rilievo, può essere una reazione ai farmaci per la CU o a una risposta anomala del sistema immunitario.

Ci sono anche manifestazioni cutanee rare ma significative, come la sindrome dermatosi-artrite associata all’intestino, che provoca pustole e noduli, e la piodermatite-piostomatite vegetante. Altre condizioni rare includono la sindrome di Sweet, che provoca lesioni infiammate, la vitiligine e la vasculite cutanea.

Per gestire le eruzioni cutanee durante i flare-up, è fondamentale controllare i sintomi intestinali attraverso corticosteroidi, un’alimentazione equilibrata e igiene della pelle. Se i problemi persistono, è consigliabile consultare un medico per una diagnosi e valutare eventuali modifiche nella terapia.