Colin Greenwood dei Radiohead si unirà a Nick Cave & The Bad Seeds per un tour esclusivo

Con un messaggio sul proprio profilo ufficiale di Instagram, Nick Cave ha annunciato che, per problemi di salute, il bassista Martyn Casey sarà sostituito da Colin Greenwood per il tour britannico e europeo. Il componente dei Radiohead ha anche collaborato alla scrittura dell’ultimo album del cantautore australiano con i The Bad Seeds Wild God, uscito la scorsa settimana. La tournée di Nick Cave passerà anche in Italia il 20 ottobre all’Unipol Forum di Assago a Milano, una data già sold out da tempo.

«La band manda a Martyn tutto il suo amore e i migliori auguri» recita il post pubblicato sui social. Non è la prima volta che Colin Greenwood accompagna col basso Nick Cave. Il musicista britannico aveva già infatti partecipato ai suoi tour solisti, inclusi gli show dedicati all’album con Warren Ellis Carnage. Come sottolineato nell’intervista concessa a Mojo da Nick, la partecipazione di Greenwood ad alcune session di Wild God è avvenuta principalmente per motivi logistici, dato che Martyn Casey vive in Australia.

I concerti europei di Nick Cave & The Bad Seeds saranno supportati da tre band che si alterneranno in base alla data. I Black Country, New Road apriranno le date in Inghilterra, Irlanda, oltre che l’ultima di Parigi, mentre le altre se le divideranno Dry Cleaning e The Murder Capital. Sarà proprio quest’ultima band irlandese ad aprire il live di Milano.

Colin Greenwood e il libro fotografico

Colin Greenwood, oltre agli impegni con Nick Cave & The Bad Seeds, è in procinto di pubblicare anche un book fotografico sui Radiohead. How To Disappear – A Portrait of Radiohead uscirà il prossimo 15 ottobre e conterrà degli scatti del bassista ai suoi compagni di band realizzati negli ultimi vent’anni.

Al momento suo fratello Johnny Greenwood è pienamente immerso nel progetto The Smile insieme a Thom Yorke e Tom Skinner. Dopo l’album Wall of Eyes pubblicato lo scorso inverno, il 4 ottobre è in uscita il terzo progetto del trio intitolato Cutouts.