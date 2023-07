Colin Farrell e Justin Timberlake terrorizzati dal libro di Britney

Il libro di Britney Spears ha subito diversi slittamenti e pare che il ritardo sia dovuto anche all’intervento di Colin Farrell e Justin Timberlake. Lo scorso maggio Page Six ha rivelato che dei personaggi famosi di Hollywood hanno chiesto di leggere il libro e ne hanno ostacolato la pubblicazione.

“L’autobiografia di Britney Spears è stata messo in pausa per le preoccupazioni di alcuni personaggi di primo piano di Hollywood. L’editore del volume, Simon & Schuster, ha ricevuto “lettere legali con parole forti” da coloro che temono ciò che ha scritto la cantante Toxic. Britney è brutalmente onesta nel libro e ci sono molti personaggi nervosi, hanno molta paura di quello che lei può aver detto”.

Colin Farrell e Justin Timberlake, paura per le rivelazioni di Britney: le indiscrezioni.

Una fonte del The Sun ha dichiarato che i legali di Colin Farrell e Justin Timberlake avrebbero preteso di leggere in anticipo The Woman in Me. Questo avrebbe ritardato la pubblicazione del libro.

“Gli avvocati di Colin Farrell e Justin Timberlake hanno affermato che avrebbero intentato causa contro la Spears se alcuni passaggi del libro non fossero stati rimossi prima della pubblicazione. Gli avvocati hanno chiesto di vedere il suo libro in anticipo ed erano irremovibili sul fatto che alcune delle rivelazioni fossero rimosse. Ci sono ancora un sacco di storie segrete e l’attore e il cantante erano consapevoli di ciò che si poteva dire su di loro. Il processo legale ha significato che la pubblicazione è stata ritardata di quattro mesi mentre le discussioni andavano avanti su ciò che poteva essere incluso. Ma questo è finalmente stato risolto e la sua autobiografia è pronta per essere pubblicata. Il libro è brillante e sincero. Ha dato a Britney la possibilità di raccontare la propria storia, che certamente non è stata facile ma che sarà incredibilmente illuminante per i suoi fan”.

Quindi se non leggeremo i nomi di questi due signori nel libro sapremo il perché.