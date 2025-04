Coliche renali, un bicchiere d’acqua riduce il rischio. Cosa non si dovrebbe bere?

Ogni bicchiere d’acqua contribuisce a ridurre il rischio di coliche renali, specialmente con l’arrivo della bella stagione e il conseguente aumento del rischio di disidratazione. L’acqua, insieme a una corretta alimentazione e a uno stile di vita sano, è fondamentale per la salute dei reni, come sottolinea Vincenzo Mirone, urologo e presidente della Fondazione pro-prevenzione e ricerca in oncologia. La colica renale si manifesta come un dolore acuto e improvviso, che può anche essere silente, poiché la calcolosi renale è spesso asintomatica. Trascurare la situazione può comportare seri danni alla funzionalità renale. Aumentare il consumo d’acqua è la misura preventiva più efficace, poiché un bicchiere d’acqua può ridurre il rischio di formazione dei calcoli fino al 13%. Si raccomanda di bere almeno 2 litri di acqua oligominerale al giorno, preferibilmente a basso contenuto di sodio, e di distribuire l’assunzione in modo uniforme durante il giorno. Un consumo regolare di soft drink può aumentare il rischio di calcoli, mentre agrumi e caffè hanno un effetto protettivo. L’incidenza della calcolosi urinaria è aumentata, colpendo prevalentemente uomini tra i 30 e i 50 anni, ma le donne stanno sperimentando un incremento a causa di cambiamenti nelle abitudini alimentari e nello stile di vita. Le cause principali includono alterazioni metaboliche e problemi anatomici delle vie urinarie. Il trattamento varia in base alla grandezza e alla natura del calcolo, con opzioni che vanno da terapie espulsive a interventi chirurgici complessi. È importante anche seguire una dieta equilibrata e mantenere uno stile di vita attivo per prevenire la formazione di calcoli.