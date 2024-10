Colf butta un vecchio materasso, ma dentro c’erano i risparmi di una vita.

A Montebelluna, in provincia di Treviso, un episodio incredibile si è verificato quando una donna delle pulizie ha gettato un materasso in discarica, ignara del tesoro che conteneva. La vicenda ha avuto luogo ieri mattina, quando la colf si è recata nell’abitazione di un’anziana proprietaria. Durante le pulizie, ha trovato un vecchio materasso usurato, presente in garage, e ha deciso di eliminarlo, pensando fosse un rifiuto. Tuttavia, non si rendeva conto che all’interno del materasso l’anziana aveva nascosto una considerevole somma di denaro, gioielli e carte di credito.

Solo nel tardo pomeriggio, dopo aver finito il lavoro, la donna delle pulizie si è accorta dell’errore e ha immediatamente avvertito la figlia della pensionata. Con l’ansia che stava per consumarsi, la figlia ha prontamente contattato i carabinieri per segnalare l’accaduto. Gli agenti, comprendendo la gravità della situazione, hanno avvisato gli operatori dell’ufficio ecologia per avviare le ricerche del materasso.

In aggiunta agli agenti, sono intervenuti anche volontari della Protezione civile per aiutare nella difficile operazione di recupero. Dopo circa un’ora di ricerche, con grande gioia e sollievo, il materasso è stato rinvenuto nel cassone degli ingombranti, dove era stato gettato poche ore prima.

Grazie all’intervento tempestivo degli operatori e dei volontari, è stato possibile recuperare non solo il materasso, ma anche il contenuto prezioso al suo interno: i 50mila euro in contante, i gioielli in oro e le carte di credito sono stati riconsegnati immediatamente ai familiari della pensionata. Questo episodio mette in evidenza l’impatto di un gesto apparentemente innocuo, ma che si è rivelato cruciale per il recupero di beni di grande valore. La storia, riportata dalla Tribuna di Treviso, sottolinea l’importanza di essere sempre vigili riguardo gli oggetti che possono sembrare di poco valore, ma che in realtà possono contenere tesori inestimabili.