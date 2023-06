Coldplay, Zucchero ospite a sorpresa a Milano: il video

A sorpresa Zucchero è stato ospite dei Coldplay nella seconda data della tappa di Milano: il video dell’esibizione.

Colpo di scena al secondo concerto dei Coldplay a Milano. Dopo aver lasciato il pubblico senza parole con la loro cover di O mia bela Madunina, il gruppo di Chris Martin ha voluto regalare una sorpresa possibilmente ancora più speciale ai fan nel corso della seconda serata. Senza alcun preavviso, la band è stata infatti raggiunta su uno dei palchi di San Siro da un grande ospite d’onore: Zucchero.

Un’apparizione improvvisa, non pronosticata né pubblicizzata, che ha permesso a uno degli artisti italiani più apprezzati anche all’estero di unire la sua musica e il suo stile con il gruppo che ha rivoluzionato il pop negli ultimi vent’anni, trasformando l’evento di San Siro in uno show davvero internazionale.

Coldplay a Milano: il duetto con Zucchero

I concerti di Chris Martin e compagni si stanno rivelando qualcosa di davvero grandioso. Raramente nel nostro paese si è potuto vivere uno spettacolo così mastodontico. I Coldplay hanno infatti preparato tre palchi con tre set differenti per triplicare le emozioni del loro concerto. Da soli, o con ospiti a sorpresa.

Coldplay

Il terzo palco è quello dedicato ai momenti più intimi, all’atmosfera quasi da locale (davanti a decine di migliaia di persone). Verso la fine dello show del 27 giugno, Chris si stava esibendo lì, su brani come Sparks e Don’t Panic. Alla fine della sua performance, prima di regalare la gioia di un’altra riproposizione di O mia bela Madunina, ha deciso però di farsi accompagnare da un amico speciale.

Sul palco il musicista è stato quindi raggiunto da un uomo in camicia azzurra, con un cappellino verde in testa. In pochi lo hanno riconosciuto da subito, ma dopo qualche attimo gli schermi lo hanno inquadrato e il boato esplode senza controllo: quell’uomo all’apparenza anonimo era infatti Zucchero.

Cos’hanno cantato Zucchero e i Coldplay

Omaggio migliore al pubblico presente nel secondo live milanese i Coldplay forse non potevano farlo. Con Zucchero hanno infatti potuto variare leggermente dal loro repertorio. Per prima cosa lo hanno quindi accompagnato, rispettosamente, sulle note di Diamante, cantata con la solita potenza dallo stesso Sugar.

Dopo aver riproposto quindi O mia bela Madunina, hanno lasciato che Zucchero si prendesse la scena per cantare da solo la sua Hey Man, brano tratto dall’album Blue’s.

Di seguito il video di un duetto già entrato nella storia di San Siro: