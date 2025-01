COLDPLAY “Un Film per il Futuro” – Il Nuovo Progetto Visivo di Moon Music

I Coldplay continuano la loro ricerca creativa con “A Film For The Future”, un progetto multimediale che fonde musica, arte visiva e tecnologia. Questo film di 44 minuti, collegato all’album “Moon Music”, verrà presentato in anteprima su YouTube il 22 gennaio, e sarà accompagnato da esperienze innovative e immersive.

L’opera è il risultato della collaborazione di oltre 150 artisti visivi provenienti da 45 paesi, ognuno dei quali ha interpretato frammenti musicali dell’album, creando un mosaico visivo unico. Ben Mor, produttore esecutivo e regista, descrive il film come una “caleidoscopica trapunta patchwork”, sottolineando il privilegio di lavorare su un progetto così ambizioso con tanti talentuosi animatori e registi autonomi. I Coldplay hanno espresso la loro gratitudine nei confronti degli artisti, affermando che hanno generato qualcosa di straordinario di cui sono estremamente orgogliosi.

Il lancio del film sarà accompagnato da proiezioni esclusive in location come Lightroom a Londra, Manchester e Seoul, dove gli spettatori potranno vivere un’esperienza multisensoriale grazie a un avanzato sistema audio e a immagini proiettate su pareti alte 11 metri. Inoltre, il sito afftf.coldplay.com offrirà un’esperienza interattiva basata sull’intelligenza artificiale di Microsoft, permettendo ai fan di remixare il film e dar vita a interpretazioni personalizzate del progetto.

Questo film giunge in un periodo significativo per i Coldplay, che hanno ripreso il tour mondiale “Music Of The Spheres”, registrando oltre 12 milioni di biglietti venduti, confermandosi il tour con il maggior numero di spettatori di sempre. Parallelamente, la band è impegnata nella sostenibilità, avendo ridotto le emissioni di CO2 del 59% rispetto al tour precedente e contribuendo con la piantumazione di oltre 9 milioni di alberi in tutto il mondo. “A Film For The Future” rappresenta dunque una ulteriore conferma della capacità dei Coldplay di unire innovazione, arte e impegno globale, offrendo ai fan un modo nuovo e coinvolgente di vivere la loro musica.