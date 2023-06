Coldplay, O mia bela Madunina a Milano: il video

I Coldplay cantano O mia bela Madunina a Milano: il video dell’omaggio di Chris Martin alla città meneghina.

Se c’è una cosa di cui non si possono assolutamente accusare i Coldplay è di fare ‘figli e figliastri’. Chris Martin e compagni tengono moltissimo alla par condicio e cercano di rendere speciale ogni loro concerto per il pubblico di casa. Così, se a Napoli hanno voluto rendere omaggio alla città cantando una splendida versione di Napule è di Pino Daniele, per Milano hanno puntato su un brano che appartiene alla storia e al DNA della città meneghina: O mia bela Madunina.

I Coldplay tornano a Milano

Dopo aver per la prima volta illuminato Napoli nella doppia data del 21 e 22 giugno, i Coldplay e la loro perfetta organizzazione si sono spostati a Milano, l’altra tappa italiana del Music of the Spheres World Tour, per un poker di concerti iniziato il 25 giugno e che proseguirà il 26, il 28 e il 29.

Non una primizia per Chris Martin e compagni, che già in passato si erano esibiti al Meazza di Milano. Certo, però, l’emozione è sempre nuova quando si parla di band di questo livello. Un gruppo talmente professionale da preparare un omaggio per ogni città ospitante, in tutto il mondo. E non è poco, considerando che nel loro tour erano presenti concerti ovunque, dagli Stati Uniti alle Filippine.

Se per i concerti di Napoli si sono affiati quindi a un artista immenso e internazionale, come Pino Daniele, un nome in grado di duettare nella sua carriera con star come Eric Clapton, Pat Metheny e Chick Corea, per Milano la band ha deciso di andare sulla tradizione, preparando una versione molto rispettosa di O mia bela Madunina.

Coldplay, O mia bela Madunina: il video

Non c’è canzone che possa rappresentare meglio Milano di O mia bela Madunina. Canzone tradizionale composta nel 1934 da Giovanni D’Anzi, rende omaggio alla statua della Madunina che sormonta il Duomo di Milano, il simbolo della città meneghina.

Insomma, la scelta non poteva essere diversa per Chris Martin e compagni. Non sappiamo se in tutte e quattro le serate sceglieranno di riproporla o se varieranno il loro omaggio, ma intanto il video dell’esibizione è già diventato virale sul web: