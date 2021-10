Coldplay e BTS, My Universe: nuovo record per il brano della band inglese e di quella sudcoreana, al numero 1 nella Billboard Hot 100.

Inarrestabile My Universe, il nuovo singolo dei Coldplay, il primo in collaborazione con i BTS. Come prevedibile, il brano lanciato da Chris Martin e compagni ha raggiunto un traguardo straordinario, che fa entrare la canzone direttamente nella storia. Ha debuttato al primo posto nella classifica Billboard Hot 100, la più importante in America. Ed è un primato che non iscrive il loro nome nella storia, perché ha un significato ben più profondo di quanto possa sembrare.

Chris Martin dei Coldplay

My Universe da record: primo posto per i BTS con i Coldplay

Un traguardo eccezionale quello raggiunto dalla band inglese e da quella sudcoreana, capaci di superare anche Stay di The Kid Laroi con Justin Bieber, una delle canzoni simbolo di questa fine estate/inizio autunno. Ma c’è di più. Il loro primo posto non era per nulla scontato perché non era mai successo prima che due band di primo livello raggiungessero la vetta della Billboard Hot 100 con una canzone in collaborazione. Anche per questo il primo posto ha entusiasmato tutti i loro fan, tanto da far diventare virale sui social l’hashtag #MyUniverseNo1onHot100.

Le reazioni dei fan al successo di My Universe

Da anni, si sa, il popolo dei social è letteralmente impazzito per il fenomeno K-pop e per i BTS. Così, la notizia di questo primo posto storico non poteva non diventare virale. Scrive una fan: “Questo dimostra che la musica unisce le persone. La musica è potente e va oltre ogni barriera. Mi scoppia il cuore di gioia perché entrambe le band hanno davvero creato qualcosa di meraviglioso“. Si accodano tanti altri utenti che esprimono grande gioia e soddisfazione per questo ennesimo numero uno dei BTS (il sesto nella classifica Billboard dei singoli). Un successo che dimostra ancora una volta quanto siano dominanti i ragazzi sudocoreani in questo periodo storico. Di seguito un tweet con la classifica: