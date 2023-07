Coldplay, due concerti a Roma nel 2024: date e biglietti

Dopo il successo delle sei date italiane del 2023, i Coldplay annunciano due nuovi concerti nel nostro paese nel 2024.

Era la grande assente della sezione italiana del tour 2023 dei Coldplay. Nel mese di giugno la band di Chris Martin è stata protagonista di sei straordinari concerti nel nostro paese, due a Napoli, nel tempio dedicato a Diego Armando Maradona, e quattro al San Siro di Milano. Mancava Roma, ma era un’assenza che già da giorni sembrava destinata a essere ‘riparata’ con un annuncio straordinario.

Annuncio che è arrivato il 20 luglio attraverso un post su Instagram. Il Music of the Spheres World Tour nel 2024 tornerà in Europa e approderà anche a Roma, per non uno ma ben due concerti nel mese di luglio: scopriamo insieme le date e i dettagli.

Coldplay in Italia nel 2024: date e biglietti

Dopo aver concluso i sei concerti italiani del 2023, erano trapelati rumor e voci su un possibile ritorno dei Coldplay nel nostro paese anche il prossimo anno. Voci che sono state confermate dalla stessa band inglese con un post sui social.

Coldplay

Il gruppo sarà infatti protagonista di due concerti allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 12 e 13 luglio. Due live che fanno parte di una nuova breve ma intensa leg europea di un tour mondiale iniziato nel 2022 e che non sembra volersi fermare. I biglietti per questi nuovi concerti italiani sono in vendita sul circuito TicketOne e sugli altri punti vendita autorizzati dal 28 luglio 2023.

Il calendario dei concerti del 2024

Saranno dunque nuovamente protagonisti in Italia i Coldplay, reduci da sei date emozionanti in cui hanno regalato ai loro fan spettacoli indimenticabili, tra duetti improvvisi con Zucchero o Elisa a tributi alla città di Napoli attraverso un inno come Napule è.

Il nuovo tour non toccherà però solo l’Italia. Di seguito il resto delle date:

– 8 giugno 2024 all’Olympic Stadium di Atene

– 12 giugno all’Arena Națională di Bucarest

– 16 giugno alla Puskás Aréna di Budapest

– 22 e 23 giugno al Groupama Stadium di Lione

– 20 e 21 luglio al Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf

– 28 luglio all’Olympiastadion di Helsinki

– 15 e 17 agosto all’Olympiastadion di Monaco di Baviera

– 21 e 22 agosto all’Ernst-Happel-Stadion di Vienna

– 29 e 30 agosto al Croke Park di Dublino

Di seguito il post con l’annuncio: