COLDPLAY conquista la vetta delle classifiche di album e vinili nel Regno Unito

Con oltre 160 mila copie vendute nelle prime 72 ore, “MOON MUSiC” dei Coldplay è l’album di un artista britannico più rapidamente venduto nel Regno Unito nel 2024. Il decimo album in studio della band, composta da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion e Phil Harvey, segna anche il decimo album consecutivo a raggiungere la vetta delle classifiche. “Moon Music” ha stabilito il record della prima settimana di vendite più alta per un album britannico negli ultimi tre anni, a partire dal debutto di “30” di Adele nel 2021, che aveva venduto 261.000 unità.

In termini di vendite, “Moon Music” si posiziona secondo solo a “The Tortured Poets Department” di Taylor Swift, il quale ha raggiunto 270.000 unità nella prima settimana, mantenendo il titolo di prima settimana più grande del 2024. Con questo successo, i Coldplay si uniscono a icone come ABBA, Michael Jackson e Queen nella lista degli artisti con il maggior numero di album al numero 1 nella Official Albums Chart, con dieci dischi a testa.

I precedenti album dei Coldplay che hanno raggiunto la vetta includono “Parachutes” (2000), “A Rush of Blood to the Head” (2002), “X&Y” (2005), “Viva La Vida or Death and All His Friends” (2008), “Mylo Xyloto” (2011), “Ghost Stories” (2014), “A Head Full of Dreams” (2015), “Everyday Life” (2019) e “Music of the Spheres” (2021).

Nella top ten inglese, i Public Service Broadcasting debuttano alla terza posizione con “The Last Flight”, seguiti da James Bay alla quarta posizione con “Changes All The Time”, il suo quarto album. I The Smile salgono al settimo posto con “Cutouts”, mentre Alison Moyet entra in classifica all’ottavo posto con il suo decimo album “Key”.

Nella Singles Chart, “Taste” di Sabrina Carpenter continua a dominare al numero uno, seguito da “Good Luck Babe” di Chappell Roan. Infine, “Moon Music” è anche l’album più venduto in vinile e in formato fisico dai tempi di “30” di Adele, con oltre 209.000 vendite registrate dai Coldplay.