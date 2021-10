Coldplay e Selena Gomez insieme nel nuovo singolo Let Somebody Go: in arrivo il nuovo brano della band di Chris Martin.

I Coldplay non si fermano più. Dopo aver lanciato in tutto il mondo la loro prima collaborazione con i BTS, la band K-pop numero uno, ossia la già celebre My Universe, il gruppo di Chris Martin ha già annunciato un nuovo brano, estratto dall’album Music of the Spheres. Un altro singolo che presenterà la collaborazione di una guest star di livello mondiale. Di chi si tratta? Di Selena Gomez, una delle popstar più amate in assoluto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su Let Somebody Go.

Selena Gomez

Coldplay con Selena Gomez in Let Somebody Go

Non è ancora stata svelata la tracklist integrale di Music of the Spheres, album in uscita il 15 ottobre, ma intanto sono già diversi i singoli estratti e presentati ai propri fan. Non ultimo Let Somebody Go, collaborazione tra la band inglese e la popstar americana. Del pezzo è già stato diffuso un estratto sui social. Non si sa precisamente quando il brano arriverà sulle piattaforme, però. All’uscita del disco manca pochissimo, ed è probabile che la pubblicazione di questo nuovo estratto sia imminente. Di seguito l’annuncio:

La passione di Chris Martin per Selena Gomez

Una fonte vicina la band ha parlato al Sun del rapporto tra i Coldplay e Selena Gomez: “Chris è sempre stato un grande fan di Selena e lei che finalmente canta in un disco della band è un sogno che si avvera“. Insieme i Coldplay e la popstar hanno già in programma un’esibizione dal vivo, che sicuramente piacerà moltissimo ai fan di Selena, popolare soprattutto tra i più giovani. Il featuring servirà dunque a Chris e compagni per conquistare l’interesse di nuove generazioni di fan.