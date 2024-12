Cold case svedese risolto dopo 30 anni, Salvatore Aldobrandi condannato all’ergastolo

Salvatore Aldobrandi, un uomo di 75 anni originario di Sosti, in provincia di Cosenza e residente a Sanremo, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Sargonia Dankha, una giovane di 21 anni scomparsa il 13 novembre 1995 a Linköping, in Svezia. La corte ha accolto le richieste dei pubblici ministeri Maria Paola Marrali e Matteo Gobbi, che avevano richiesto una pena esemplare per omicidio volontario.

Il caso di Sargonia è rimasto irrisolto per lunghi anni, suscitando l’interesse dell’opinione pubblica e delle autorità svedesi. Nel corso degli anni, sono state effettuate numerose indagini, ma senza risultati concreti fino a quando non ci sono stati nuovi sviluppi. Nel 2023, grazie a recenti elementi di prova, è avvenuta una svolta decisiva: sono state scoperte tracce di sangue della giovane all’interno di un veicolo riconducibile ad Aldobrandi.

Questo ritrovamento ha portato all’arresto di Aldobrandi e successivamente alla sua condanna. La corte ha ritenuto che le prove fossero sufficienti per dimostrare la sua colpevolezza in modo inequivocabile, giustificando così la pena detentiva inflittagli. La vicenda di Sargonia Dankha ha toccato profondamente la comunità locale e ha sollevato questioni importanti riguardo la giustizia e la risoluzione dei crimini.

L’ergastolo rappresenta una risposta severa ai crimini di omicidio, specialmente in un caso così straziante e lungo da risolvere. La decisione della corte è stata accolta con soddisfazione dai familiari della vittima, che hanno lottato per anni per ottenere giustizia. La condanna di Aldobrandi segna la conclusione di un lungo percorso giudiziario e offre una certa forma di chiusura per la comunità e i cari di Sargonia, che hanno dovuto affrontare la perdita in circostanze così tragiche.

Il caso evidenzia l’importanza di mantenere viva l’attenzione su omicidi irrisolti e sulla necessità di garantire che i responsabili di crimini di tale gravità vengano giustamente perseguiti. La sentenza rappresenta un monito sulla responsabilità individuale e l’impegno delle autorità nel risolvere i crimini, anche a distanza di anni dalla loro perpetratione.