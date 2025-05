Colapesce: Fotografie di Camere e Cementine Siciliane

Lorenzo Urciullo, noto come Colapesce, presenta la sua prima mostra personale intitolata Doppia Uso Singola alla Galleria Patricia Armocida di Milano. L’esposizione è composta da duecento scatti tratti da un archivi privato di dieci anni, che ritraggono stanze d’hotel, interni familiari e dettagli della Sicilia, creando un racconto visivo carico di emozione.

L’idea della mostra è nata casualmente, quando la gallerista Patricia Armocida ha notato alcune delle sue fotografie su Instagram. Urciullo ha selezionato oltre duemila immagini, collaborando con la curatrice per ridurre il numero a circa duecento. La mostra, caratterizzata da un profondo legame personale con la Sicilia e le sue contraddizioni, si suddivide in tre sezioni principali.

Il titolo Doppia Uso Singola riflette una riflessione sulla vita delle case delle nonne di Urciullo, creando un parallelismo tra spazi condivisi e solitudine. Le fotografie documentano stanze di albergo, evocando storie di solitudine e abbandono, ma escludendo la figura umana, per focalizzarsi su tracce e oggetti lasciati.

Urciullo afferma che la sua fotografia non è solo documentazione, ma una forma di composizione visiva, con un’intensa interconnessione tra immagine e suono presente anche nella sua musica. Inoltre, vedendo la crescente fusione tra arte visiva e musica, il musicista si propone di continuare a sperimentare in questa direzione, senza piani definiti per il futuro. La mostra rappresenta così un nuovo capitolo artistico, in cui fotografie e suoni si intrecciano in un racconto visivo e sonoro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it