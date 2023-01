Colapesce e Dimartino, Tutta la verità su Sanremo: il video ironico

Colapesce e Dimartino raccontano Sanremo 2023 con un video ironico: la clip diventa virale sul web, come nel 2021.

Ci son cascati di nuovo. Colapesce e Dimartino seguono le orme di quanto fatto nel 2021, e anche stavolta fanno precedere la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con un video ironico in cui prendono in giro un po’ tutti i protagonisti della musica contemporanea. Se nella scorsa occasione avevano spoilerato, per finta, la classifica finale della kermesse, stavolta hanno deciso di raccontare Tutta la verità sul Festival di Sanremo, attraverso un cortometraggio che va da 2001: Odissea nello spazio a Matrix, e in cui si immagina un’intelligenza artificiale, Jalisse9700, in grado di predire tutti i cast dei futuri Sanremo, compreso quello in cui potremo assistere a un duetto tra Fedez e… Elon Musk.

Tutta la verità sul Festival di Sanremo per Colapesce e Dimartino

Tra fantascienza e complottismo, dunque, ancora una volta i due cantautori siciliani ironizzano sulla ‘sacralità’ della kermesse dedicata alla canzone italiana. E lo fanno in compagnia di un artista che il Festival lo ha già vinto due volte negli ultimi anni: Mahmood.

Mahmood

All’interno del video, della durata di circa cinque minuti, possiamo vedere Colapesce che invita Dimartino nello studio SUCAI (Sanremo Underground Corporation Artificial Intelligence) per rivelargli un’incredibile scoperta: l’esistenza di un’AI che può rivelare tutti i vincitori dei prossimi Festival. Grazie a questo software i due scoprono che in questa edizione arriveranno quattordicesimi, e che il premio della Critica sarà vinto dai Cugini di Campagna. Tutto molto bizzarro? Sì, ma non finisce qui…

La clip ironica su Sanremo diventa virale

Insomma, ancora una volta Colapesce e Dimartino hanno deciso di diventare i protagonisti che non ti aspetti all’interno di una kermesse in cui, stavolta, non arrivano proprio come gli ultimi della classe, ma con i crismi dei favoriti (o quasi) per pubblico e critica.

Anche per questo motivo il loro video ironico è stato accolto fin da subito da un entusiasmo straordinario. Fa presagire infatti lo spirito con cui i due artisti siciliani si presenteranno a Sanremo: quello giusto, pieno di voglia di divertire e divertirsi.

Di seguito la clip: