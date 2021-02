Con un video ironico sui social Colapesce e Dimartino, protagonisti a Sanremo 2021, hanno svelato i loro pronostici e le previsioni per il Festival.

Colapesce e Dimartino vinceranno il Festival di Sanremo 2021? Assolutamente no. O almeno non per loro. I due cantautori siciliani, grandi e attesissimi protagonisti della kermesse tra i Big, sono additati dai bookmaker come i co-favoriti dopo il pre-ascolto delle canzoni da parte della stampa. Eppure, secondo loro non riusciranno nemmeno ad arrivare sul podio! Lo hanno dichiarato in un divertente video ironico sui social in cui hanno scherzato facendo le previsioni sul Festival. Chi vincerà? Scopriamolo insieme…

Sanremo 2021: i pronostici di Colapesce e Dimartino

Niente da fare. Secondo la coppia sicula non saranno loro a vincere Sanremo. E non vinceranno nemmeno il premio della Critica. La loro avventura sarà comunque positiva, ma si fermeranno solo al quinto posto. Molto meglio di un Big della musica italiana, Francesco Renga, piazzato ignominiosamente all’ultimo posto. Mentre per la Critica il migliore sarà Aiello, un po’ a sorpresa. Ma chi sarà il vincitore?

Sanremo

“Roba da UDC, massoneria, cavalieri di Malta“, afferma Colapesce all’interno della clip al collega e amico Antonio Di Martino. Una clip firmata dal regista Zavvo Nicolosi e realizzato dal collettivo catanese Ground’s Oranges, con tanti riferimenti al deep web e al cinema di Quentin Tarantino, che si conclude con un vero colpo di scena.

Il vincitore di Sanremo 2021 per Colapesce e Dimartino

Secondo i Mortali della musica italiana, tra i nomi di spicco del cosiddetto pop d’autore, a vincere Sanremo 2021, o meglio a reclamare il premio rello scorso anno, sarà Diodato con la sua Fai rumore! Un finale a sorpresa che coinvolge un loro grande amico e rende il video già un piccolo cult tra i fan. Del vincitore vero di Sanremo 2021 invece non si fa menzione, essendo solo bisbigliato all’orecchio da Colapesce al collega. Insomma, c’è voglia di scherzare per il duo siculo, che sul palco è però chiamato adesso a fare sul serio. Il loro brano sembrerebbe infatti avere le carte in regola per puntare al successo. Di seguito i pronostici del duo: