Colapesce e Dimartino debuttano al cinema: il loro primo film

Colapesce e Dimartino, La primavera della mia vita: il primo film scritto e interpretato dai due cantanti arriva al cinema.

Nemmeno il tempo di festeggiare per il ritorno nel cast del Festival di Sanremo, due anni dopo il successo straordinario della prima volta, con il tormentone Musica leggerissima, che i fan di Colapesce e Dimartino possono esultare per un altro grande esordio. I due cantautori siciliani stanno infatti per debuttare addirittura al cinema, con il loro primo film scritto, interpretato e musicali. Lo hanno annunciato i due artisti, svelando anche la trama e altri dettagli.

Colapesce e Dimartino al cinema

“Abbiamo fatto un film!“, hanno urlato a gran voce e con gioia Colapesce e Dimartino, due degli artisti più polivalenti e originali attualmente attivi nel mondo della musica italiana. Il cantante palermitano Dimartino è pronto a debuttare sul grande schermo con il collega Colapesce subito dopo il ritorno a Sanremo, stavolta con il brano Splash, presente tra l’altro nei titoli di coda della pellicola.

Chitarra

Il film si intitola La primavera della vita ed è in arrivo nelle sale cinematografiche tra poche settimane. Spiegano i due artisti: “Un salto nel vuoto e un sogno realizzato in compagnia di Zavvo Nicolosi che firma la regia e che ha scritto il soggetto e la sceneggiatura insieme a noi, quest’ultima con l’aiuto di Michele Astori“. Il film verrà proiettato come evento speciale dal 20 al 22 febbraio.

La trama di La primavera della vita

I due artisti hanno anche svelato una sintesi del film, in particolar modo della trama. Si tratta della storia di due amici che, con un passato musicale in comune, si proiettano su un futuro tutto da scrivere. Rotto il loro sodalizio professionale, i due si allontanano per un certo periodo, finché Antonio (Dimartino) non ricontatta Lorenzo (Colapesce) per proporgli un misterioso progetto in cui la musica non c’entra, ma la posta in gioco è altissima.

L’iniziale diffidenza tra i due viene pian piano smontata proprio dall’obiettivo comune da raggiungere, e i due si gettano in questa avventura temeraria spericolata, in una corsa contro il tempo non priva di rischi e sorprese.