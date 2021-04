Colapesce e Dimartino in concerto nel 2021: il duo protagonista a Sanremo con Musica leggerisimma ha annunciato un live speciale a Taormina.

Covid o no, Colapesce e Dimartino vogliono provare a raccogliere i frutti dell’exploit di popolarità derivato dal successo clamoroso di Musica leggerissima, il brano presentato a Sanremo 2021. Il duo di musicisti siculi ha annunciato un concerto speciale nella loro terra. Non nel 2022, non a fine 2021, ma addirittura sul finire della prossima estate! Tuttavia, gli organizzatori avvisano gli acquirenti: l’evento è in piedi per ora, ma sulle modalità di svolgimento si attendono le disposizione del governo.

Colapesce e Dimartino a Taormina 2021: la data del concerto

Un’altra estate senza concerti sarebbe stata troppo grande. E così Colapesce e Dimartino hanno scelto di provarci, di giocarsi la carta di un evento importante sul finire dell’estate a Taormina, nella loro splendida Sicilia. Non conosciamo ancora le modalità di svolgimento, ma è stato annunciato un importante live al Teatro Antico il 28 agosto.

Scrivono sui social i due musicisti, e in particolare Colapesce: “Una data unica in un posto unico, con alcuni ospiti speciali. Non ho mai suonato a Taormina, è stato sempre un sogno nel cassetto. Ma la vera notizia è che finalmente si torna a suonare, l’unica cosa che ci piace fare davvero. La prevendita è attiva da adesso, link nelle storie. PS. Attenzione, le poltronissime sono solo 100“. Ecco il post:

Colapesce e Dimartino a Taormina: i biglietti

I due cantautori siculi presenteranno in una location davvero unica al mondo le canzoni presenti nel loro album congiunto, I mortali, compreso Musica leggerissima, il brano di Sanremo. E non mancheranno pezzi dei rispettivi repertori solisti.

Sul palco con loro ci saranno Adele Altro, Alfredo Maddaluno, Giordano Colombo e anche tanti ospiti che ancora non sono stati annunciati. Insomma, un evento davvero da non perdere. I biglietti sono in vendita da 34 a 48 euro sul circuito TicketOne e in tutte le piattaforme autorizzate.

