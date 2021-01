Colapesce e Dimartino a Sanremo 2021 con Musica leggerissima: il significato del brano e la storia dei due cantautori al Festival della canzone italiana.

Colapesce e Dimartino sono tra gli artisti più attesi dagli addetti ai lavori nel cast di Sanremo 2021. Forse meno conosciuti dal grande pubblico, i due cantautori siciliani hanno alle spalle una lunga gavetta fatta di concerti, canzoni e stesura di pezzi per altri artisti. Una gavetta che finalmente li ha portati ad esplodere in un insolito duo pronto a fare faville anche in un contesto straordinario come quello dell’Ariston. Scopriamo insieme cosa aspettarci da loro in questo Festival.

Colapesce e Dimartino, Musica leggerissima: il significato

Colapesce e Dimartino, che fanno parte del roster della neonata etichetta Numero Uno, fondata storicamente da Lucio Battisti e Mogol, si presentano a Sanremo con Musica leggerissima, un brano scritto con la collaborazioni di due produttori importanti come Federico Nardelli e Giordano Colombo.

chitarra acustica

Queste le parole con cui descrivono il brano in questione, riportate da AllMusic Italia: “La canzone che abbiamo presentato è un pop esistenzialista che unisce la nostra anima di autori a quella della canzone pop per antonomasia“.

Colapesce e Dimartino a Sanremo

Per l’artista di Solarino e il collega di Misilmeri si tratta della prima partecipazione a Sanremo in assoluto. Non hanno infatti mai messo piede sul palco dell’Ariston né tra gli esordienti e nemmeno da solisti o con altri progetti. Un battesimo dunque importante, subito tra i Campioni, ma con un curriculum già importante. La loro parabola potrebbe essere simile a quella di Diodato, anche se il cantautore tarantino lo scorso anno aveva alle spalle un’esperienza sanremese fatta di partecipazioni sia tra i Giovani che tra i Big, sia da solista che in buona compagnia.

Cosa possiamo aspettarci da loro al Festival? Difficile pronosticarli tra i favoriti per la vittoria, ma forse nemmeno per la top 10. Potrebbero però essere in corsa per uno dei premi di contorno, come quello della critica o quello per il miglior testo.

Di seguito il video della loro Noia mortale: