Colapesce Dimartino prossimi allo scioglimento: “Da quattro anni che non ci fermiamo”

Colapesce Dimartino sono un gruppo musicale che conosciamo da quattro anni, ma prima del 2020 (ovvero quando hanno inciso l’album I Mortali) vivevano di vita propria e portavano avanti le proprie carriere soliste. L’unione ha però fatto la forza, l’album sopracitato ha avuto molto successo, Amadeus ha annusato l’affare e li ha chiamati al Festival di Sanremo 2021 dove hanno proposto il brano Musica Leggerissima. Un pezzo fortissimo che ad oggi vanta in totale ben cinque dischi di platino.

Nel 2023 sono tornati all’Ariston con il singolo Splash e ora, dopo quattro anni di sodalizio, sentono di nuovo di essere Colapesce e Dimartino e non più semplicemente Colapesce Dimartino.

“Chi lavora in campo artistico è più esposto [alla depressione, ndr] la musica è cambiata, c’è bisogno di successi, di apparire in contesti super, soprattutto sui social. In un giovane ciò può far saltare i nervi. Noi siamo avvantaggiati perché siamo arrivati già depressi. I ventenni vivono una crisi emotiva fortissima. Fossi il ministro della Salute mi occuperei della loro salute mentale. Noi siamo corazzati: quando abbiamo iniziato c’era già la crisi del disco. Ma bisognerebbe abituare i ragazzi alla possibilità del fallimento”. […] “Musica Leggerissima nasce dalla volontà di scrivere una canzone sulla depressione, sui nostri traumi post Covid, le nostre debolezze. Il successo è quasi un incidente”.

A La Repubblica hanno poi annunciato il prossimo scioglimento.

“Alla fine del tour svilupperemo i nostri progetti [solisti, ndr], ci riposeremo, dal 2020 non ci siamo più fermati. Ma continueremo a essere noi, in futuro vedremo”.

Colapesce Dimartino, quando hanno rifiutato la conduzione del DopoFestival

Nel 2022 Amadeus li aveva scelti per la conduzione del DopoFestival (“Il duo siciliano avrebbe risposto in maniera tiepida e, per il momento, non avrebbe accettato la proposta. Ma i tempi e i modi affinché l’offerta si trasformi in una vera e propria trattativa, magari con esito positivo, sulla carta, ci sono”); ma alla fine l’idea è naufragata. Quell’anno il DopoFestival è stato sostituito dal PrimaFestival con alla conduzione Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello.