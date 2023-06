Colapesce Dimartino, Considera: il significato del testo

Colapesce e Dimartino, Considera: il significato del testo dell’anti-tormentone estivo del due di cantautori siciliani.

La saga del “pop esistenzialista” di Colapesce e Dimartino continua con un nuovo singolo. Un tormentone estivo. O meglio, un anti-tormentone. Si intitola Considera e segna il ritorno in radio e sulle piattaforme streaming dei due artisti siculi a distanza di diversi mesi dalla loro seconda, fortunata, partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Splash. Scopriamo insieme il significato di un brano, ancora una volta, non proprio spensierato come gli altri pubblicati in questo periodo.

Colapesce e Dimartino insieme in Considera

Scritta dagli stessi Colapesce e Dimartino, e prodotto da una firma illustre, come quella di Federico Nardelli, e da Giordano Colombo, Considera è arrivato in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming dal 16 giugno.

Oltre al nuovo singolo, in questo inizio di estate i due cantautori hanno pubblicato un video diretto da Zavvo Nicolosi e Giovanni Tommaselli in cui parlano, in maniera sarcastica come al loro solito, del concetto stesso di “tormentone estivo“. Un video come al solito molto divertente, e impreziosito dai cameo di amici come Max Pezzali ed Elodie.

Il significato di Considera

“Considera che tutto può finire, lo sai che mi deprimo, ma con stile“, cantano Colapesce e Dimartino nel loro nuovo anti-tormentone, concludendo il ritornello con un verso che regala un minimo di speranza in più: “Ma in fondo stare insieme questa sera cos’è, una manciata di stelle davanti a questo disordine“.

In un comunicato ufficiale i due artisti hanno voluto presentare la loro nuova canzone spiegando anche il significato del testo. Tutto parte dal verbo “considerare” che in latino vuol dire “osservare le stelle“. Da questo input i due affermano che è proprio ricercando l’infinito che ci si accorge della nostra vera condizione di esseri umani, afflitti da mille dubbi, immersi in un caos apparentemente senza senso.

Un caos che poco si accorda con la spensieratezza tipica dei tormentoni estivi. Ma in fin dei conti è in questa depressione stilosa che sta, forse, il vero senso nella vita, e non in una gioia affettata che dura un attimo e lascia forse più tristi di prima.

Di seguito il video ufficiale di Considera: