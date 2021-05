“Abbiamo deciso di creare un cloud unico per la PA con giurisdizione italiana e con l’accesso alle migliori tecnologie internazionali”. Il ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao è ospite per il primo incontro di Italian.tech, il nuovo hub di tecnologia del gruppo GEDI. In conversazione con il direttore Riccardo Luna e con Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, spiega di aver preso contatti con diverse aziende italiane e internazionali: “Entro fine giugno cominceremo la valutazione e nel 2022 la struttura sarà operativa”. L’annuncio è importante, perché oggi sono oltre 11 mila i data center utilizzati dalla Pubblica Amministrazione, e non tutti molto sicuri. “La filosofia del PNRR è avere il governo, i privati, e i grandi provider internazionali al lavoro insieme”.

Il Cloud unico rientra in un grande processo di semplificazione: “Sentiamo dire tutti i giorni dire che fare qualcosa è complicato, col Decreto Semplificazione cerchiamo di dare certezza dei tempi, risposte sicure, ma anche interoperabilità delle banche dati. In una parola, semplificazione vuol dire rendere il Paese più facile per imprese e i cittadini”. Ma perché l’Italia è così complicata? “Per due motivi – spiega Colao – primo, una cultura formalistica fatta di controlli ex ante anziché ex post. Meglio dare più soldi a polizia e carabinieri per controllare chi sgarra che rallentare tutto. L’altro problema: la lentezza”. Lentezza nei processi decisionali, nella giustizia, ma pure nell’attività del governo, che per ammissione dello stesso ministro non è al passo con le trasformazioni digitali.

Un cambio di passo è arrivato però di recente, quando la pandemia ha spinto gli italiani a usare la tecnologia come mai prima: “11 milioni di italiani hanno scaricato l’app IO, oltre 20 milioni hanno lo Spid”, spiega il ministro. E anche Immuni, vista da Colao, non è un flop: “Ha fallito come app di contact tracing, ma ha avvicinato gli italiani al digitale”. Immuni potrebbe tornare utile arricchendosi del Green Pass, che dovrebbe essere visibile anche da IO (“L’interfaccia del mondo con la PA”, la definisce Colao). Ma, per non escludere chi alla tecnologia è poco avvezzo, per il Green Pass non sarà necessario scaricare un’applicazione: basterà un codice QR sullo smartphone.