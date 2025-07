Colangite biliare primitiva: sfide e cure innovative per i pazienti

L’importanza della sostenibilità e dell’innovazione nella gestione della colangite biliare primitiva (Pbc) è stata al centro di un incontro organizzato dall’Italian Health Policy Briefing presso la Fondazione Sturzo di Roma. L’evento ha messo in luce diverse tematiche fondamentali, dalla diagnosi tempestiva all’integrazione tra ospedali e territorio, con un focus sull’accesso alle novità terapeutiche.

Durante l’incontro è stato presentato il primo Manifesto Sociale sulla Pbc, redatto da un network scientifico e di advocacy che include esperti, associazioni di pazienti e rappresentanti dei sistemi sanitari. Questo documento intende evidenziare le difficoltà dei pazienti e promuovere risposte concrete per migliorare il modello di presa in carico.

Pietro Invernizzi, esperto in gastroenterologia, ha sottolineato i recenti avanzamenti nella cura della Pbc, grazie a nuovi farmaci e a una maggiore conoscenza della malattia, che ha portato a diagnosi più rapide e accurate. L’argomento dell’integrazione tra ospedale e territorio è stato ribadito come cruciale per migliorare la gestione dei pazienti, facilitando l’accesso alle cure e promuovendo una collaborazione tra medici di base e specialisti.

Le difficoltà di diagnosi tardiva, che possono portare a complicazioni gravi, sono state evidenziate, così come l’importanza di una rapida identificazione della patologia. La Pbc colpisce principalmente donne tra i 45 e i 65 anni. Attualmente, i trattamenti mirano a rallentare la malattia, con l’Udca come unico farmaco di prima linea rimborsato.

L’incontro ha poi richiamato l’attenzione sulla necessità di diffusione delle informazioni riguardo alla Pbc affinché tutti i pazienti possano ricevere cure appropriate, indipendentemente dalla regione in cui risiedono.