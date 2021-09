Ordini alla fine del 2021 e prime consegne previste a metà 2022: comincia così il cammino della Great Wall, colosso industriale del Paese della Grande Muraglia (è la più grande casa automobilistica privata cinese) in Europa. E lo sbarco è previsto in grande stile: arriveranno subito un maxi suv elettrico plug-in e una piccola citycar elettrica. Il tutto con una nuova generazione di marchi automobilistici: quello premium Wey e il giovane Ora.

“Dall’intelligenza artificiale ad autoapprendimento al 5G e alla potenza di calcolo ad alta velocità – spiegano alla Great Wall – i nostri nuovi marchi beneficiano di 30 anni di esperienza e del potere innovativo della casa madre Gwm. Siamo leader di mercato cinese per i SUV premium e leader del settore nella progettazione di reti intelligenti, nonché pionieri nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie chiave come 5G, Autopilot e V2X (veicolo verso qualsiasi cosa)”.

Il primo modello presentato è il Wey Coffee 01: un SUV plug-in. Ha qualcosa della Jaguar F-Pace (il vizio di copiare è duro a morire…) ma sfoggia una piattaforma di guida battezzata “Coffee Intelligence”, ossia un sistema basato sull’intelligenza artificiale che combina cockpit interattivi con guida ibrida e connettività smart. Per capirci, la Coffee 01 è la prima auto prodotta in serie a incorporare un chip Qualcomm Snapdragon 8155, che fornisce potenza di calcolo ad alta velocità. La tecnologia chiave 5G, la connettività Wi-Fi, il riconoscimento facciale, la personalizzazione, il display della realtà aumentata e il display dell’infotainment da 14” fanno di Coffee 01 il leader tecnologico nella mobilità.

Ecco la diversità di questi modelli che, di colpo, diventano quello che portano la tecnologia degli smartphone nell’auto. Un piccolo esempio per capire il discorso: l’intelligenza artificiale di Wey Coffee 01 apprende attivamente ed è sempre aggiornata tramite aggiornamenti via etere. Il motore è infine da 135 kW e può spingere Coffee 01 fino a 100 km/h in 7 secondi circa, arrivando fino a 135 km/h, alimentato da una batteria da 41,8 kWh.

Insomma, basterebbe questo per fare del debutto Great Wall una grande notizia. Ma c’è dell’altro. E prende le forme della Ora Cat, una elettrica compatta che al design retrò abbina hardware di qualità e tecnologia dell’informazione intelligente. A seconda del tipo di batteria, ha un’autonomia fino a 400 km ma poco importa: quello che conta è che di serie questa citycar dispone di numerosi sistemi di assistenza “mai visti prima nel segmento medio-basso” sostengono alla Great Wall, affermando che “un chip Intel di nuova generazione per la guida intelligente offre potenza di calcolo ad alta velocità. Un sistema Highway Assistant e l’intelligenza artificiale per il parcheggio automatizzato rendono la guida della Cat particolarmente confortevole: l’Automated Reverse Assist utilizza una telecamera per registrare fino a 50 metri di percorso, consentendo all’auto di invertire automaticamente il parcheggio, il che rende il parcheggio particolarmente facile nelle strade strette. Per la prima volta in questo segmento sono disponibili di serie un radar a onde da 5 millimetri, 12 radar a ultrasuoni, 4 telecamere per una visione a 360 gradi e una telecamera anteriore ad alta percezione per una guida intelligente”. E se a questo poi aggiungiamo il riconoscimento facciale per entrare in auto, possiamo capire il livello di innovazione che la Great Wall vuole portare nel segmento delle piccole.