coinvolto in un brutto episodio

Subire furti non è mai bello, in qualunque condizioni ci si ritrovi a subirlo, qualunque sia la situazione economica da cui si proviene, un furto è sempre qualcosa di doloroso. L’idea di aver lasciato alla mercé di un gruppo di sconosciuti la propria casa, la propria auto o uno dei propri averi qualunque. Ma è notizia di oggi un furto subito da Cristian Forti.

Quella che sembrava una serata tranquilla con la sua fidanzata si è trasformata in un incubo per Cristian Forti. L’ex tronista romano di Uomini e Donne ha condiviso sui social il racconto di ciò che gli è accaduto. Il fatto narrato da Forti, però, è avvenuto solo pochi giorni fa e a distanza di tempo il personaggio televisivo ha voluto condividere il racconto con i suoi follower.

Dopo aver trascorso la serata con la fidanzata Valentina Pesaresi, è uscito dal locale per recuperare l’auto, ma al parcheggio ha trovato una scena abbastanza sconcertante. Qualcuno aveva forzato lo sportello dell’auto, smontato e rubato il volante e preso gli oggetti che aveva lasciato nel bagagliaio. In pratica l’automobile era diventata totalmente inutilizzabile.

Senza auto, Cristian ha chiesto aiuto agli amici, che sono venuti a recuperarlo e lo hanno riportato a casa insieme alla fidanzata. La sua delusione era evidente nelle sue parole. Ha detto l’ex tronista romano rivolgendosi ai follower e, idealmente, anche ai ladri:

Ma con il volante che ci fate? Costerà 150 euro… contenti voi… Mi hanno portato via un giacchetto che avevo lì da tempo e un ombrello…sono senza parole.

Non è la prima volta che Cristian Forti si trova a fronteggiare situazioni simili. Evidentemente è stanco di ritrovarsi in queste condizioni, in una serata tranquilla ma senza la sua auto per tornare a casa. “Con le Smart basta, una volta mi sono entrati anche in casa, una volta fuori, ora qui…”, ha aggiunto l’ex tronista, concludendo, però, con una nota di evidente disprezzo verso i ladri. Sui social, Forti, infatti, ha lanciato un messaggio che comunica l’estrema amarezza dopo il furto subito: “Il volante si cambia, l’auto si ripara, ma voi rimarrete sempre dei morti di fame, dei poveracci”.