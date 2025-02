Coinvolti negli Aborti

Selvaggia Lucarelli ha contestato un articolo di Silvana De Mari pubblicato su La Verità, intitolato “Cristicchi è l’antidoto contro l’eutanasia”. L’articolo non si limita a discutere del brano di Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, che affronta la relazione tra genitori anziani e figli, ma attacca direttamente Lucarelli, menzionando anche l’aborto. De Mari scrive che Lucarelli si vanta di aver abortito, descrivendo in termini forti l’ecografia e i dettagli dell’aborto, insinuando che chi sostiene tali posizioni debba avere il coraggio di affrontare le conseguenze delle proprie scelte.

Lucarelli risponde su social media, affermando che l’articolo rappresenta una violenza nei suoi confronti e cita passaggi in cui viene accusata di aver utilizzato risorse pubbliche per l’aborto. Sostiene che le critiche alla canzone di Cristicchi non derivano solo dal gusto personale, ma dalla sua percezione del cantante come un “megafono culturale” per la destra. Si sente vittima di una campagna di insulti e attacchi perchè ha criticato una figura ormai considerata parte del loro movimento.

Lucarelli conclude ribadendo che la destra utilizza Cristicchi come strumento per le proprie agende culturali e che le critiche rivolte contro di lei non sono solo legate alla canzone, ma anche alla sua posizione contro le ideologie di quel gruppo. La polemica mette in luce le fratture ideologiche e culturali attuali, svelando come la musica e l’arte possano diventare oggetto di contese politiche.