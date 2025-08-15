Cohere: la startup canadese che rivoluziona l’IA per imprese

Cohere, una startup canadese, ha raggiunto una valutazione di 6,8 miliardi di dollari dopo aver raccolto 500 milioni di dollari in un recente round di finanziamento. Questo capitale serve per ampliare la propria presenza in un mercato altamente competitivo, quello delle soluzioni di intelligenza artificiale per le imprese.

Il finanziamento è stato guidato da Radical Ventures e Inovia Capital, con la partecipazione di investitori esistenti come AMD Ventures, Nvidia, PSP Investments e Salesforce Ventures. A differenza di altre aziende nel settore, come OpenAI e Meta, che si concentrano su modelli generali, Cohere sviluppa modelli di intelligenza artificiale specifici per le esigenze aziendali.

Nick Frosst, cofondatore di Cohere, ha dichiarato che questi fondi permetteranno all’azienda di espandersi globalmente e di diversificare i propri progetti, come dimostrato dal recente lancio di un modello per la visione dei comandi. Inoltre, Cohere ha nominato Joelle Pineau, ex vicepresidente della ricerca in AI di Meta, come nuova responsabile dell’intelligenza artificiale, e Francois Chadwick, ex dirigente di Uber e Shield AI, come responsabile finanziario. Pineau, che ha contribuito per otto anni alla ricerca di Meta, ha lasciato il suo incarico mentre l’azienda investe notevolmente nel settore.

Nel gennaio scorso, Cohere ha lanciato North, una piattaforma simile a ChatGPT, destinata a supportare i lavoratori nella sintesi dei documenti. Con il supporto dei recenti fondi, l’azienda mira a sviluppare ulteriormente soluzioni di intelligenza artificiale in grado di migliorare l’efficienza di aziende e governi. Questo round di finanziamenti si inserisce in un contesto più ampio, in cui il private equity e le grandi imprese tecnologiche stanno investendo sempre di più nelle startup di intelligenza artificiale.