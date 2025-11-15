16.2 C
Roma
sabato – 15 Novembre 2025
Sport

Cogne Aosta Volley lotta ma cede alla Florens in casa

Da stranotizie
Cogne Aosta Volley lotta ma cede alla Florens in casa

Il CCS Cogne Aosta Volley ha subito una sconfitta di 1-3 nella partita casalinga contro la Pallavolo Florens, capolista del girone. Le squadre si sono affrontate al Pala Peila-Pressendo in un incontro caratterizzato da un ritmo elevato e una palleggiata ordinata da parte delle avversarie, che hanno commesso pochi errori e mostrato una difesa solida. Una giocatrice della Florens si è distinta per le sue abilità decisionali nei momenti cruciali.

Nonostante la netta superiorità degli avversari, il pubblico di Aosta ha sostenuto la squadra, che ha mostrato evidenti miglioramenti rispetto alla precedente gara a Cagliari. Le valdostane si sono dimostrate più sicure nei movimenti in campo, migliorando sia in attacco che nella fase muro-difesa. Il lavoro settimanale ha permesso di superare alcune problematiche emerse in precedenza, contribuiendo a una prestazione generale più positiva.

Dopo due set dominati dalla Florens, Aosta è riuscita a reagire nel terzo set, giocando con maggiore aggressività e lucidità, conquistando il parziale con un punteggio di 25-22. Anche il quarto set è stato combattuto, con le valdostane in partita fino alla fase centrale; tuttavia, l’esperienza della Florens ha permesso loro di chiudere l’incontro.

L’allenatore Fabio Matteotti ha commentato la performance, riconoscendo la forza dell’avversario ma sottolineando i progressi della sua squadra, in particolare in attacco. Nonostante la sconfitta, Aosta esce dal campo con buone sensazioni, consapevole di poter migliorare nelle future partite.

La prossima sfida per le valdostane è in trasferta contro il Chieri 76 Volleyball.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Salute in Europa: polacchi tra conoscenza e incoerenza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.