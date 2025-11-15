Cogne Aosta Volley lotta ma cede alla Florens in casa

Il CCS Cogne Aosta Volley ha subito una sconfitta di 1-3 nella partita casalinga contro la Pallavolo Florens, capolista del girone. Le squadre si sono affrontate al Pala Peila-Pressendo in un incontro caratterizzato da un ritmo elevato e una palleggiata ordinata da parte delle avversarie, che hanno commesso pochi errori e mostrato una difesa solida. Una giocatrice della Florens si è distinta per le sue abilità decisionali nei momenti cruciali.

Nonostante la netta superiorità degli avversari, il pubblico di Aosta ha sostenuto la squadra, che ha mostrato evidenti miglioramenti rispetto alla precedente gara a Cagliari. Le valdostane si sono dimostrate più sicure nei movimenti in campo, migliorando sia in attacco che nella fase muro-difesa. Il lavoro settimanale ha permesso di superare alcune problematiche emerse in precedenza, contribuiendo a una prestazione generale più positiva.

Dopo due set dominati dalla Florens, Aosta è riuscita a reagire nel terzo set, giocando con maggiore aggressività e lucidità, conquistando il parziale con un punteggio di 25-22. Anche il quarto set è stato combattuto, con le valdostane in partita fino alla fase centrale; tuttavia, l’esperienza della Florens ha permesso loro di chiudere l’incontro.

L’allenatore Fabio Matteotti ha commentato la performance, riconoscendo la forza dell’avversario ma sottolineando i progressi della sua squadra, in particolare in attacco. Nonostante la sconfitta, Aosta esce dal campo con buone sensazioni, consapevole di poter migliorare nelle future partite.

La prossima sfida per le valdostane è in trasferta contro il Chieri 76 Volleyball.