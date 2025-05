Coez presenta ‘1998’: il nuovo album in uscita il 13 giugno

COEZ annuncia l’uscita del suo nuovo album, intitolato “1998”, previsto per il 13 giugno. Questa nuova fatica discografica segna un ritorno alle sonorità pop del cantautore e include i recenti singoli “Mal di te” e “Ti manca l’aria”. Il progetto sarà presentato in anteprima durante tre concerti sold out a Londra, precisamente al Dingwalls, al Jazz Cafè e al The Dublin Castle, in programma rispettivamente il 1, 2 e 3 giugno.

“1998” è il settimo album di COEZ e si ispira all’immaginario e alle sonorità degli anni ’90, riflettendo sull’epoca della sua adolescenza. Questo lavoro segna un viaggio introspettivo, riprendendo lo stile che ha reso il cantautore un riferimento nel panorama musicale italiano contemporaneo, con una fusione di intimità, malinconia e influenze pop e urban.

Con 15 anni di carriera, COEZ vanta 63 dischi di platino e 23 dischi d’oro. “1998” arriva dopo la sua collaborazionefruitful con Frah Quintale, con il quale ha conquistato i palchi dei principali palazzetti, registrando sold out durante il Lovebars Tour. Questo nuovo progetto rafforza ulteriormente il prestigio di COEZ, che ha ottenuto un grande successo con il precedente album “Volare” del 2021, caratterizzato da una serie di brani di successo come “La musica non c’è” e “Faccio un casino”.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it