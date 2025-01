COEZ “Mal di Te”: Un Nuovo Inizio nella Sua Carriera

Coez presenta il suo nuovo singolo, “Mal di Te”, disponibile da venerdì insieme al videoclip ufficiale. Il cantautore romano ha anticipato il brano tramite un video teaser sui suoi social, descrivendo questo lavoro come un “ritorno a terra” dopo anni di successi e sfide, accompagnato da viaggi. Il teaser, ambientato in un aeroporto, simboleggia la sua “ripartenza” verso un nuovo capitolo che promette nuove sonorità e collaborazioni per il 2025.

Il brano, scritto dallo stesso Coez e prodotto da Esseho e Valerio Smordoni, mantiene il suo caratteristico stile pop cantautorale, in cui nostalgia e introspezione si intrecciano a una base strumentale dominata da chitarre e pianoforte. Le sonorità richiamano i favolosi anni ’90, rendendo “Mal di Te” un pezzo che esplora la quotidianità e le emozioni universali, facilmente condivisibili.

Con oltre 15 anni di carriera alle spalle e 63 dischi di platino, Coez è pronto ad affrontare un nuovo viaggio musicale, dove il suo pubblico sarà protagonista di un’esperienza autentica e sincera. Questo singolo rappresenta un passo ulteriore nel consolidamento della sua posizione come una delle voci più apprezzate del pop italiano contemporaneo.