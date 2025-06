Coez e la Nostalgia dell’Itpop: la Delusione di ‘1998’

Il trend nostalgico dell’itpop italiano continua con il nuovo album di Coez, intitolato 1998, che segna un ritorno ai ricordi e a temi di malinconia. A 41 anni, l’artista propone melodie semplici e ritornelli poco incisivi, segnando un passo indietro rispetto al più apprezzato Lovebars, realizzato nel 2023 con Frah Quintale.

Il 2025 si profila come un anno di nostalgie per i pionieri dell’indie italiano, con una tracklist che presenta brani come le power ballad Mal di te e Il tempo vola, decisamente monotoni, e canzoni di indie rock come Qualcosa di grande e Mr Nobody, che si rivelano zuccherose e riciclate. Anche il pop rap vintage di Nessun Tramonto risulta rapidamente dimenticabile.

Il lavoro trasmette una sensazione generale di stanchezza e ripetitività, con un sentimentalismo eccessivo. Sebbene Coez cerchi di evocare ricordi del passato, non riesce a catturare l’energia fresca di Volare (2022) né il potenziale di classifica di È sempre bello (2019), posizionandosi assimilandosi ai contemporanei come Gazzelle e Carl Brave.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.sentireascoltare.com