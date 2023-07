Coez e Frah Quintale, tour nel 2024: date e biglietti

Le date e le informazioni sui biglietti dei concerti di Coez e Frah Quintale, per la prima volta insieme nei palasport.

C’è di più nel nuovo progetto congiunto che ha visto Coez e Frah Quintale unire le loro forze. I due cantautori nati nella scuola indie romana, dopo aver stretto un bel rapporto di amicizia, hanno voluto mettersi insieme per realizzare un joint album che ha trovato immediatamente il favore dei fan. Un album che verrà anche presentato dal vivo da un tour nel 2024, con sei date già annunciate nei principali palazzetti italiani. Scopriamo insieme tutte le informazioni sulle date e i biglietti dei concerti.

Coez e Frah Quintale insieme in concerto: il tour 2024

Dopo aver annunciato l’arrivo di Lovebars, già anticipato dal singolo Alta marea con cui stanno conquistando le radio in queste settimane, i due hanno già fatto il loro debutto dal vivo. Inizialmente avevano fatto intuire qualcosa durante un’esibizione al Mi Ami. Più di recente si sono ritrovati sul palco durante il live al Rock in Roma dello stesso Coez, dando un’anticipazione di quel che avverrà nel prossimo tour.

Frag Quintale e Coez (ph. Tommaso Biagetti)

Questo il calendario delle date fin qui annunciate nel tour nei palazzetti prodotto e distribuito da Vivo Concerti:

– 13 gennaio 2024 all’Unipol Arena di Bologna

– 18 gennaio al PalaPartenope di Napoli

– 20 gennaio al PalaCatania di Catania

– 27 e 29 gennaio al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 1° febbraio al Mandela Forum di Firenze

I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Lovebars: il joint album in arrivo

Lovebars sarà quindi il primo album congiunto di Coez e Frah Quintale, in uscita per Undamento/Prodacto in licenza a Carosello Records/Warner Music. La data di uscita da segnare con un circoletto rosso sul contratto è l’8 settembre.

All’interno del nuovo progetto discografico ci sarà non solo Alta marea, il nuovo singolo prodotto da Golden Years, ma tanti altri brani sorprendenti che verranno svelati solo nei prossimi mesi. Per il momento sappiamo che la cover dell’album è stata realizzata dall’artista Daniele Attia, conosciuto come Bufer, famoso writer della zona milanese.