L’estate scorsa Cody Simpson e Miley Cyrus si sono lasciati dopo meno di un anno di storia d’amore. Il cantante australiano ieri ha rotto il silenzio sulla sua relazione con la collega ed ha etichettato tutto come “una fase”.

“La conoscevo da molto tempo, ho sempre pensato bene di lei, che per me è una persona molto iper-creativa. Siamo passati dall’essere buoni amici, allo stare insieme per un po’. Questo è quello che è successo più o meno. Tutto è finito abbastanza amichevolmente, ed è stata solo una di quelle fasi, immagino. Attraversi la fase e impari qualcosa”.

E a proposito di Miley, non so voi, ma io una fase la vorrei attraversare con…

— Daily Entertainment News (@DailyEnterNews) May 30, 2021