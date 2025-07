Codogno punta sulla tecnologia per affrontare l’emergenza caldo

L’innovazione tecnologica sta trasformando il modo in cui le città gestiscono le emergenze e le risorse urbane. A Codogno, la Giunta comunale ha annunciato l’intenzione di presentare entro l’autunno una bozza del “piano digital” per affrontare le sfide legate all’emergenza caldo, integrando strumenti come l’intelligenza artificiale e il “digital twin”, una replica virtuale della città.

La consigliera Rosanna Montani ha sollevato preoccupazioni sulla crescente difficoltà dei cittadini durante le ondate di caldo estivo, chiedendo un piano di lungo termine che coinvolga vari settori comunali e agenzie locali. In risposta, il sindaco Francesco Passerini ha sottolineato che la campagna per affrontare il caldo è già iniziata, includendo la diffusione di dieci regole comportamentali attraverso i canali ufficiali.

Il sindaco ha anche evidenziato l’importanza dell’adattamento alle nuove condizioni climatiche, menzionando che il prossimo Piano di governo del territorio prevede l’espansione delle aree verdi e riflessioni sull’uso di materiali edili per mitigare le temperature elevate. Con il supporto dell’intelligenza artificiale e del digital twin, sarà possibile sviluppare modelli specifici, tenendo conto di necessità particolari come quelle delle Residenze sanitarie assistenziali.

Inoltre, grazie al servizio Instant live, si prevede di monitorare le temperature domestiche in tempo reale. Obiettivo della Giunta è installare sensori già all’inizio del prossimo anno. Infine, il progetto di sviluppare un quartiere smart, ispirato dal modello di Valencia, mira a ottimizzare la gestione dei dati urbani per migliorare la qualità della vita dei cittadini.