Solo il 10% degli sviluppatori software nel mondo è donna. Anche in Italia il dato è allarmante e lo è ancora di più in Sicilia, dove la disoccupazione femminile sfiora il 30%, circa il doppio della media nazionale.

Con l’obiettivo di favorire la crescita del lavoro, ridurre il gender gap e favorire l’occupazione nel settore tecnologico nell’isola, nasce l’iniziativa Coding Women Sicily, dedicata appunto alle donne e promossa all’interno del Coding Bootcamp, un percorso della durata di 4 mesi, disponibile da remoto, che unisce pratica e teoria, con simulazioni aziendali e casi studio reali, rivolto a giovani e adulti di ogni età.

La nuova edizione di Coding Women Sicily si inserisce nel programma di sviluppo software come il primo corso intensivo in Sicilia volto a promuovere e sostenere la diversità e l’inclusione nell’industria tech e digitale, facilitando l’accesso ai percorsi formativi e di conseguenza al mondo del lavoro ai giovani, e in particolare alle donne, pronti per essere assunti dalle aziende che oggi cercano sviluppatori e programmatori front-end. A firmare il progetto è Edgemony, hub tecnologico con sede a Palermo con la collaborazione delle aziende partner della società tra cui Bending Spoons, main sponsor del progetto, Facile.it, Tui Musement, Subito e Uala che parteciperanno come docenti al master.

I partner del programma, inoltre, mettono a disposizione un totale di 12 borse di studio per le donne, del valore complessivo di 36mila euro, allo scopo di fornire le competenze oggi richieste dal mercato alle figure femminili che partecipano all’iniziativa. Il progetto fa parte di Ambizione Italia, programma di Microsoft per la formazione digitale di studenti e professionisti che si propone di raggiungere 3 milioni di persone entro il 2023.