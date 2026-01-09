14.8 C
Roma
venerdì – 9 Gennaio 2026
Animali

Codici promozionali Chewy

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

Chewy è un rivenditore online di alimenti e prodotti per animali domestici con sede in Florida, che offre una vasta gamma di prodotti per cani, gatti, animali da fattoria, rettili e pesci. La piattaforma dispone di oltre 3.500 marchi, compresi alimenti, farmaci e giocattoli.

Per risparmiare denaro, è possibile utilizzare codici promozionali per ottenere sconti sui prodotti. I nuovi clienti possono ricevere un buono eGift da 20 dollari quando acquistano più di 49 dollari sul loro primo ordine e utilizzano il codice di benvenuto. Inoltre, è possibile ottenere uno sconto del 20% sugli articoli essenziali da prescrizione come farmaci per animali domestici.

Chewy offre anche la spedizione gratuita su ordini superiori a 35 dollari, con consegna in 1-3 giorni lavorativi. I clienti esistenti possono ottenere offerte giornaliere come “acquista 3, ricevi 1 gratis” sui giocattoli. La piattaforma offre anche sconti del 50% sul cibo premium per cani e gatti e fino al 40% di sconto sui farmaci contro pulci e zecche.

Per gli ordini con spedizione automatica, è possibile ottenere uno sconto del 35% sul primo ordine e fino al 50% di sconto sui marchi di alimenti per animali domestici in evidenza. Inoltre, Chewy consente di combinare la spedizione automatica con altre offerte specifiche del marchio o sconti di categoria. La piattaforma offre anche prodotti di tecnologia per animali domestici come alimentatori automatici e lettiere automatiche.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Turismo in Emilia Romagna
Articolo successivo
Festival di Sanremo: una settimana a prezzi proibitivi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.