Codici promozionali Chewy

Chewy è un rivenditore online di alimenti e prodotti per animali domestici con sede in Florida, che offre una vasta gamma di prodotti per cani, gatti, animali da fattoria, rettili e pesci. La piattaforma dispone di oltre 3.500 marchi, compresi alimenti, farmaci e giocattoli.

Per risparmiare denaro, è possibile utilizzare codici promozionali per ottenere sconti sui prodotti. I nuovi clienti possono ricevere un buono eGift da 20 dollari quando acquistano più di 49 dollari sul loro primo ordine e utilizzano il codice di benvenuto. Inoltre, è possibile ottenere uno sconto del 20% sugli articoli essenziali da prescrizione come farmaci per animali domestici.

Chewy offre anche la spedizione gratuita su ordini superiori a 35 dollari, con consegna in 1-3 giorni lavorativi. I clienti esistenti possono ottenere offerte giornaliere come “acquista 3, ricevi 1 gratis” sui giocattoli. La piattaforma offre anche sconti del 50% sul cibo premium per cani e gatti e fino al 40% di sconto sui farmaci contro pulci e zecche.

Per gli ordini con spedizione automatica, è possibile ottenere uno sconto del 35% sul primo ordine e fino al 50% di sconto sui marchi di alimenti per animali domestici in evidenza. Inoltre, Chewy consente di combinare la spedizione automatica con altre offerte specifiche del marchio o sconti di categoria. La piattaforma offre anche prodotti di tecnologia per animali domestici come alimentatori automatici e lettiere automatiche.