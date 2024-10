Codice tra San Vittore e Caianello

Un tragico incidente ha avuto luogo sull’autostrada A1, nei pressi del Comune di Cassino, in provincia di Frosinone, provocando la morte di un uomo alla guida di un tir. L’incidente è avvenuto verso le 15 di venerdì 18 ottobre, nel tratto compreso tra i caselli di San Vittore e Caianello, in direzione Sud. Secondo le prime ricostruzioni, il tir si è ribaltato autonomamente, fermandosi al centro della carreggiata. Gli automobilisti di passaggio hanno immediatamente lanciato l’allerta attraverso il Numero Unico delle Emergenze 112, richiedendo l’intervento di un’ambulanza.

All’arrivo dei soccorsi, i vigili del fuoco di Caserta sono stati chiamati a intervenire per estrarre il conducente, rimasto intrappolato nell’abitacolo del mezzo pesante. Le operazioni di salvataggio sono state complicate dalla condizione del veicolo ribaltato, ma i soccorritori hanno utilizzato attrezzature da taglio per liberare l’uomo. Purtroppo, i tentativi di rianimazione da parte del personale medico si sono rivelati vani; il camionista è stato trovato privo di vita a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Non sono stati coinvolti altri veicoli, e la polizia stradale ha effettuato rilievi scientifici sul luogo dell’incidente per comprendere meglio la dinamica che ha portato al ribaltamento. A causa dell’incidente, il tratto autostradale è rimasto chiuso per diverse ore, causando significativi disagi al traffico, in particolare in direzione Napoli. La circolazione è tornata alla normalità solo dopo lo sgombero della carreggiata dal tir.

Questo tragico evento è avvenuto a pochi giorni dall’ultimo saluto ai tre giovani tifosi del Foggia, morti in un incidente avvenuto sulla statale Potenza-Melfi. La serie di incidenti mortali solleva preoccupazioni sulla sicurezza stradale e richiama l’attenzione sulla necessità di maggiori misure di prevenzione e controllo lungo le strade italiane. La comunità di Cassino e i familiari della vittima ora devono fare i conti con questa perdita tragica e inaspettata.