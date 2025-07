Codice di Condotta per l’AI: Sicurezza e Trasparenza in Europa

Il panorama tecnologico dell’Intelligenza Artificiale sta per subire un cambiamento significativo con l’adozione del Codice di Condotta per l’Intelligenza Artificiale Generale (AI), recentemente presentato alla Commissione Europea. Questo strumento volontario è stato elaborato da 13 esperti, con il supporto di oltre 1.000 attori del settore, tra cui aziende, università e organizzazioni della società civile.

Il Codice è volto ad assistere le imprese nel rispetto delle normative previste dal nuovo Regolamento sull’AI, che entrerà in vigore il 2 agosto 2025. I requisiti saranno applicabili dall’Ufficio AI della Commissione un anno dopo, riguardando i nuovi modelli, e due anni più tardi per quelli già esistenti, assicurando così la sicurezza e la trasparenza delle soluzioni AI commercializzate nell’Unione Europea.

Il documento si suddivide in tre capitoli principali. Il primo, dedicato a Trasparenza e Copyright, stabilisce obblighi di chiarezza per tutti i fornitori di modelli di AI generale e offre un modulo che facilita la raccolta delle informazioni necessarie. Il capitolo relativo al Copyright fornisce indicazioni per l’allineamento con le normative europee sui diritti d’autore.

Il terzo capitolo, Sicurezza, si concentra sui fornitori di modelli avanzati e si occupa della mitigazione dei rischi sistemici potenziali, come minacce alla sicurezza o ai diritti fondamentali. La legge richiede ai fornitori di valutare e gestire tali rischi attraverso le migliori pratiche attuali.

Una volta approvato dai membri della Commissione e degli Stati membri, il Codice permetterà ai fornitori di attuare le disposizioni del Regolamento in modo semplificato, riducendo oneri burocratici e offrendo maggiore certezza legale rispetto ad alternative di conformità. Le linee guida della Commissione accompagneranno l’implementazione delle nuove norme.