Codice della strada e monopattini: è obbligatorio l’assicurazione e la targa?

Con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, anche le regole per i monopattini sono cambiate, introducendo l’obbligo di assicurazione. Questa riforma ha generato confusione tra cittadini e operatori del settore assicurativo. Angelo Coviello, broker assicurativo e CEO di Igb srl, sottolinea come la mancanza di una polizza assicurativa specifica per monopattini stia creando preoccupazione tra i conducenti, i quali stanno cercando chiarimenti sulla nuova normativa. Attualmente, le polizze disponibili, come quelle per responsabilità civile del capo famiglia, non risultano pienamente compatibili con le nuove disposizioni.

Un’altra incertezza riguarda la targatura dei monopattini, che è ancora in attesa di un decreto attuativo dal Ministero delle Infrastrutture. Questo decreto dovrà specificare le modalità e i tempi per il rilascio del contrassegno identificativo, che dovrebbe essere una targhetta plastificata non rimovibile. Coviello afferma che, in assenza di questo decreto, l’obbligo assicurativo non può essere considerato effettivamente in vigore dal 14 dicembre, nonostante quanto previsto dalla normativa vigente.

Coviello chiede un intervento chiarificatore da parte delle istituzioni per mettere ordine in questa situazione di confusione, che riguarda sia i cittadini sia gli operatori del settore. Inoltre, ha notato un aumento dell’interesse per la clausola di rinuncia alla rivalsa nelle polizze RC auto, che offre una protezione maggiore anche in caso di violazioni contrattuali, indicando un bisogno complessivo di maggiore sicurezza e chiarezza nel settore assicurativo.