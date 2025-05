Codeway Expo 2025: Innovazioni e Tendenze Tecnologiche

Fino al 16 maggio 2025 si svolgerà la Fiera Roma Codeway – Cooperation Development Expo, un evento internazionale dedicato alla cooperazione per lo sviluppo sostenibile, dove si intrecciano business e solidarietà globale. Organizzato da Fiera Roma e Internationalia, Codeway rappresenta il principale appuntamento in Italia per aziende, enti pubblici e organizzazioni che affrontano le sfide future del pianeta. La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito ufficiale.

Sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la fiera riunirà agenzie dell’ONU, la Commissione Europea, ministeri, banche di sviluppo, ONG, università e startup, offrendo tre giorni di networking di alto livello.

I temi principali della fiera includono sanità, energia, infrastrutture, digitale, formazione, agrifood, innovazione, finanza e moda, con un focus sulle sfide globali come il cambiamento climatico e la sicurezza alimentare, in linea con il Piano Mattei per l’Africa.

Durante i tre giorni di manifestazione, si terranno oltre 50 eventi, incontri B2B, desk informativi con enti finanziatori e agenzie di cooperazione internazionale, oltre a spazi espositivi per scoprire soluzioni e tecnologie per lo sviluppo sostenibile nei Paesi partner. Codeway Expo 2025 si conferma una piattaforma strategica per la diplomazia economica italiana e la cooperazione internazionale, promuovendo il coinvolgimento delle imprese nei mercati emergenti.

Fonte: www.rainews.it