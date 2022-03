I rapporti tra Fabrizio Corona e Sophie Codegoni sono sempre stati buoni, i due dopo aver stretto amicizia hanno iniziato a lavorare insieme e alla fine c’è stato anche un breve flirt. L’ex re dei paparazzi in un’intervista rilasciata qualche settimana fa a Chi ha dichiarato che l’influencer sarebbe ancora innamorata di lui, anche se va detto che adesso è lui che l’ha tirata in ballo sui social.

Ieri la Codegoni e Basciano si sono fatti un tatuaggio di coppia (…), i due si sono tatuati la parola ‘rebel’ all’interno del labbro inferiore (em…). Fin qui nulla di rilevante, se non la delicatissima, fine, elegantissima e per niente banale decisione di farsi un tattoo identico con scritto ‘ribelle’, la vera sorpresa però c’è stata quando Corona ha commentato la foto della coppia.

Fabrizio ha pubblicato su Instagram una sua foto con la modella Sara Barbieri, in cui entrambi mostrano fieri il tatuaggio che si sono fatti all’interno del labbro, aggiungendo una scritta: ‘Quando lo ordini su Amazon‘. Pochi istanti dopo Corona ha condiviso lo scatto dei Basciagoni con un tattoo molto simile e l’eloquente didascalia: ‘Quando ti arriva‘.

Quando la Codegoni ha saputo dell’intervista che Fabrizio Corona ha rilasciato al settimanale di Alfonso Signorini ha immediatamente smentito di essere ancora legata a lui sentimentalmente.

“Sì è vero che c’è stato qualcosa tra noi, ma è assolutamente un capitolo chiuso. Questo non significa che io non voglia bene a Fabrizio. Lo stimo e c’è tanto rispetto. Collaboro con lui e – se non è cambiato nulla – c’è un bel legame tra noi. Però no, non sono ancora innamorata e su questo sono sicurissima, adesso nel mi cuore c’è soltanto Alessandro. Ad Ale non ho fatto il nome di Fabry perché non sapevo se lui aveva piacere ad essere nominato al GF Vip. Quindi ho evitato. Avrei raccontato tutto nei dettagli ad Alessandro una volta usciti. – ha concluso la Codegoni – Nessuna volontà di nascondere una storia che ho avuto. Non ho idea del perché lui adesso dica che lo amo ancora ma non è la realtà”.