Code Vein 2 sotto critica su Steam

Il debutto di Code Vein 2 non sta andando come previsto a causa di una forte ondata di critiche su Steam, dove le prime recensioni evidenziano diversi problemi tecnici. Il gioco, che sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC, ha permesso ai giocatori che hanno acquistato le edizioni Deluxe o Ultimate di iniziare a giocare con 72 ore di anticipo, e da questa fase sono arrivati i primi segnali negativi.

Su Steam, il gioco conta circa 763 recensioni con una valutazione complessiva nella media, con solo la metà dei giudizi positivi. Le critiche più ricorrenti riguardano l’ottimizzazione su PC, con molti utenti che segnalano stutter frequenti, cali di frame rate e prestazioni poco convincenti anche su configurazioni hardware superiori ai requisiti consigliati.

I problemi tecnici sembrano essere la principale preoccupazione, con combattimenti e sistema di personalizzazione che passano in secondo piano. Il titolo utilizza Unreal Engine 5, tecnologia che è stata spesso associata a lanci problematici su PC, soprattutto in termini di fluidità e stabilità.

La maggior parte delle recensioni negative riguarda la versione PC, ma anche su console la situazione non è del tutto esente da criticità, con cali di frame rate segnalati su PS5 durante combattimenti ed esplorazione. Code Vein 2 propone un’avventura action GDR ambientata in un mondo post-apocalittico, con una forte enfasi su combattimenti tecnici e personalizzazione.

L’offerta commerciale include tre edizioni, con prezzi che vanno da 69,99 € per la versione standard fino a 99,99 € per la Ultimate. Con l’uscita ufficiale ormai imminente, l’attenzione è ora rivolta alle patch correttive, con la speranza che Bandai Namco riesca a migliorare rapidamente l’ottimizzazione, soprattutto su PC.